मुंबईत कुलाब्यातील ससून डॉक येथे भीषण आग लागल्याचं वृत्त आहे. रविवारी पहाटे ही घटना घडली आहे. अग्निशमन दलाच्या आठ गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. त्यांनी शर्थीने आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. काही काळाने आग नियंत्रणात आणली गेली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

#UPDATE Mumbai: Fire which had broken out at Sassoon Dock in Colaba earlier tonight, has been brought under control. 8 fire tenders are present at the spot. No casualties have been reported yet. https://t.co/2QJtXTnMiT pic.twitter.com/Zj5A4I7GTa

— ANI (@ANI) February 8, 2020