रायगडातील आंबा बागायतदारांच्या खात्यात जमा झाली नुकसानभरपाई; रखडलेला प्रश्न आठ दिवसांत निकाली निघाला

सामना ऑनलाईन
|

रायगड जिल्ह्यातील हापूस आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यास विमा कंपन्यांनी सुरुवात केली आहे. त्यामुळे २०२४-२५ या हंगामासाठी आंबा बागेचा विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नुकसानभरपाईचे पैसे जमा होऊ लागले आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून थकलेली ही नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना तातडीने मिळावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाला दैनिक ‘सामना’ने वाचा फोडल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश आठ दिवसांपूर्वी दिले होते.

रायगड जिल्ह्यातील सुमारे साडेपाच हजार शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी आपल्या आंबा बागेचा विमा उतरवला होता. विमा कंपन्यांनी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील शेतकऱ्यांना नुकसानभारपाईचे यापूर्वीच वाटप केले. मात्र रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई लटकवून ठेवली. ही नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत मोकले यांनी शासन दरबारी पाठपुरावा केला. त्यानंतर रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी २० नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई तातडीने देण्याचे आदेश कृषी विभागाला दिले होते. त्यानुसार जिल्हा कृषी अधिकारी वंदना शिंदे यांनी हा प्रश्न मार्गी लावला.

