काँग्रेसने ‘मनरेगा बचाव संघर्षा’ची केली घोषणा, ८ जानेवारीपासून देशव्यापी आंदोलन करणार

काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारच्या नव्या ‘विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G)’ कायद्याला विरोध करत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) रक्षण करण्यासाठी ‘मनरेगा बचाव संघर्ष’ नावाने देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. हे आंदोलन तीन टप्प्यात ८ जानेवारीपासून सुरू होईल.
काँग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल आणि काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. ते म्हणाले की, हा नवा कायदा मनरेगाला ‘शांतपणे मारण्याचा’ प्रयत्न आहे आणि ग्रामीण नागरिकांना रोजगाराचा कायदेशीर अधिकार कमी करतो. महात्मा गांधींचे नाव हटवणे हे योजनेच्या अधिकार-आधारित तत्त्वज्ञानाला संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले, “हा काँग्रेसचा कार्यक्रम आहे, पण आम्ही इतर विरोधी पक्षांशी चर्चा करू आणि ते सामील होऊ इच्छित असतील तर त्यांचे स्वागत आहे. काँग्रेस सरकारला या मुद्द्यावर उघडे पाडेल.