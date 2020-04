अमेरिकेत हाहा:कार, एका दिवसात 865 जणांचा मृत्यू

जागतिक महासत्ता म्हणवणारा अमेरिका देश डोळ्यांना न दिसणाऱ्या विषाणूपुढे गुडघे टेकता झालाय. या विषाणूचा अमेरिकेत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर फैलाव झालाय की त्याला रोखायचं कसं हा प्रश्न तिथल्या अतिप्रगत तंत्रज्ञानाचा अभिमान असणाऱ्या तज्ज्ञांना पडला आहे. एका दिवसात कोरोनामुळे 865 जणांचा मृत्यू झाला असून 9/11 च्या अमेरिकेतील दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांपेक्षा जास्त जणांचा आतापर्यंत बळी गेला आहे. तिथली परिस्थिती आणखी गंभीर होत जाणार आहे, कारण तसा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे.

US #coronavirus deaths set one-day record at 865, according to Johns Hopkins University: AFP news agency

— ANI (@ANI) April 1, 2020