कोरोनाने IPLची विकेट घेतली, स्पर्धा अनिश्चित काळासाठी स्थगित

एकामागोमाग एक क्रिकेटपटू कोरोनाग्रस्त झाल्याचे समोर आल्याने बीसीसीआयने IPL अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्पर्धेचे चेअरमन ब्रिजेश पटेल यांनी पीटीआयशी बोलताना ही माहिती दिली. ही स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी आपण सज्ज असून क्रिकेटपटूंसाठी मजबूत बायो बबल तयार करण्याचा आल्याचा दावाही बीसीसीआयने केला होता.

Indian Premier League suspended indefinitely after multiple COVID-19 cases in its bio-bubble: league chairman Brijesh Patel to PTI

— Press Trust of India (@PTI_News) May 4, 2021