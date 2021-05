कोरोनाचा ‘अंत’ इतक्यात नाही, तिसरी लाटही येणार; कोणीच रोखू शकणार नाही!

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा देशात प्रकोप सुरु असतानाच केंद्र सरकारने आता तिसऱ्या लाटेचीही तयारी सुरु केली आहे. देशात कोरोनाची तिसरी लाटही येईल. मात्र ही लाट कधी येईल हे सांगता येणार नाही. मात्र त्या दृष्टीने तयारी सुरु करण्याची गरज आहे, असे केंद्र सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के. विजय राघवन (K VijayRaghavan, Principal Scientific Advisor to Centre) यांनी म्हटले. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत माहिती दिली आहे.

के. विजय राघवन यांनी कोरोना परिस्थितीबाबत बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी कोरोना विषाणूचा नवीन स्ट्रेन आधीच्या स्ट्रेनप्रमाणेच पसरत असल्याचे म्हटले. तसेच कोरोना विषाणूच्या नवीन स्ट्रेनविरुद्ध देखील लस प्रभावी असल्याचे त्यांनी म्हटले.

A phase three is inevitable, given the higher levels of circulating virus but it is not clear on what time scale this phase three will occur. We should prepare for new waves: K VijayRaghavan, Principal Scientific Advisor to Centre pic.twitter.com/c6lRzYaV2q

