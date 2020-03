कोरोना व्हायरस: पुण्यात आढळले दोन रुग्ण

कोरोना व्हायरसने जगभरात थैमान घातले असून आता हिंदुस्थानातही या व्हायरसचे रुग्ण आढळण्यास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रतही कोरोना व्हायरसचे दोन रुग्ण आढळले आहेत. दुबईहून पुण्यात आलेल्या 2 जणांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे समजते आहे. या रुग्णांवर नायडू रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. सध्या दोघांचीही प्रकृती स्थिर आहे. दरम्यान, कोरोना व्हायरस हा संसर्गजन्य असल्याने नागरिकांनी गर्दीच्या, समारंभाच्या ठिकाणी जाणे टाळावे. तसेच होळी सणाला बाहेर पडू नये असे आवाहन राज्य शासनाने केले आहे.

Maharashtra: Two people in Pune, with travel history to Dubai, have tested positive for #CoronavirusOutbreak. Both of them have been admitted to Naidu Hospital in Pune.

— ANI (@ANI) March 9, 2020