न्यायालयीन कक्षाचा हुबेहूब देखावा, कोल्हापुरातील अ‍ॅड.नितीन बाडकर कुटुंबियांचा लक्षवेधी गणेशोत्सव

सामना ऑनलाईन
|

कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी तब्बल 40 ते 45 वर्षांच्या प्रदीर्घ लोकलढ्यानंतर कोल्हापुरात नुकतेच 17 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मोठ्या दिमाखात मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंचचे लोकार्पण झाले. दिड आठवडे झाले या सर्किट बेंचमधून प्रत्यक्ष न्यायदानासही सुरुवात झाली आहे. न्यायालयाप्रती जनभावनाही यानिमित्ताने अधोरेखित झाली. यंदाच्या गणेशोत्सवात याची प्रचिती दिसून येत आहे.

राजारामपुरी येथील रहिवासी आणि व्यवसायाने वकील असलेले नितीन बाडकर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी यंदा केलेली घरगुती गणेश सजावट सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. चक्क न्यायालयीन कक्षाचाच हुबेहूब देखावा सादर करण्यात आला आहे. नुकतेच कायद्याचे शिक्षण घेऊन, वकिली व्यवसाय सुरू केलेल्या बाडकर यांच्या कन्या अ‍ॅड. निकिता आणि चिरंजीव वरद यांनी यासाठी विशेष परिश्रम घेतले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Latur News – लातूर जिल्ह्यात पावसाने उडवली दाणादाण, अनेक ठिकाणी नागरिकांचे स्थलांतर; रस्ते वाहतूक ठप्प

श्री गजानन महाराजांच्या 115 व्या पुण्यतिथी उत्सवाची भक्तिमय सांगता

मुंबई-गोवा महामार्गावर बंदी असूनही अवजड वाहने सुसाट; वाहतूक कोंडी वाढली, कारवाईची मागणी

Latur News – जिल्ह्यातील 29 मंडळात अतिवृष्टी, मागील 24 तासांत सरासरी 62 मिलीमीटर पावसाची नोंद

गणपतीचा जयजयकार…एमआयडीसी हद्दपार! वाटद पंचक्रोशीत झळकले एमआयडीसी विरोधाचे फलक

Rain Alert – कोकण आणि घाटमाथ्यावर मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडणार; हवामान खात्याचा अंदाज

नांदेड जिल्ह्यात 17 मंडळात अतिवृष्टी; निझामसागर धरणाचे 29 दरवाजे उघडले, रेल्वे वाहतूकही विस्कळीत

Modak Recipe – माव्यासारखे मऊ आणि हेल्दी मोदक बनवण्याची सोपी रेसिपी

दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेले शिक्षक कुटुंबीयांसह सुखरूप सापडले; नातेवाईकांना दिलासा