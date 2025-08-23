Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 23 ऑगस्ट 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

>> योगेश जोशी, [email protected]
मेष
ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शुभ समाचार मिळण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभाच्या चांगल्या संधी मिळतील
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांबोत दिवस मजेत जाणार आहे
वृषभ
ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस घरातील कामांकडे जास्त लक्ष द्यावे लागेल
आरोग्य – पोटाचे आजार त्रास देण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – घरासठी खर्च होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण प्रसन्नतेचे असेल
मिथुन
ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस धावपळीचा ठरणार आहे
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे
आर्थिक – शॉपिंगला जाण्याचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – भावडांचे चांगले सहकार्य लाभणार आहे
कर्क
ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण खेळीमेळीचे असेल
सिंह
ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे
आर्थिक – उत्पन्नाचे नवे स्रोत मिळण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण आनंदाचे असेल
कन्या
ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्चाचा ठरणार आहे
आरोग्य – ताणतणाव जाणवण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक – कामे वेळेत पूर्ण करा, अन्यथा नुकसान होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत संबंध ताणतणावेच राहतील
तूळ
ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू पंचम स्थानात,शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती सुधारणार आहे
आर्थिक – गुंतवणुकीतून आर्थिक लाभाची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील सदस्यांसोबत दिवस आनंदात जाईल
वृश्चिक
ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामाचा व्याप वाढणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – कार्यक्षेत्रात नव्या जबाबदाऱ्या मिळतील
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसाठी वेळ काढावा लागणार आहे
धनु
ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस नशिबाची चांगली साथ मिळणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभाची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत छोट्या प्रवासाचे योग आहेत
मकर
ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागणार आहे
आरोग्य – पथ्यपाणी साभाळण्याची गरज आहे
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार पुढे ढकलावेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत वादविवाद करू नका
कुंभ
ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – साथीच्या रोगापासून सावध राहा
आर्थिक – जोडीदाराकडून आर्थिक लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदाराचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे.
मीन
ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सतर्क राहण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – अतिवाचार टाळण्याची गरज आहे
आर्थिक – कर्जासंबंधीची कामे मार्गी लागतील
कौटुंबिक वातावरण – घरातील सदस्यांसोबत वादविवाद टाळा