दिल्लीतील प्रदूषण चिंताजनक; समस्येवर मात करण्यासाठी किरण बेदी यांचा ‘रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लॅन’

दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत आहे. दिल्ली आणि जवळपासच्या सगळ्या शहरातील एक्यूआयचा स्तर 400 पार गेला आहे. यामुळे तेथील नागरिकांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. दिल्लीतील प्रदुषणाच्या समस्येवर माजी IPS अधिकारी पुद्दुचेरीच्या माजी गवर्नर किरण बेदी यांनी चिंता व्यक्त केली. या समस्येवर उपाय योजना करण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे.
शनिवारी दिल्लीतील प्रदुषणावर बोलताना किरण बेदी यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची काळजी कऱण्यासोबत आपल्या नागरिकांच्या तब्येतीची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच किरण बेदी यांनी X वर एक पोस्ट शेअर करत वायू प्रदूषणातून वाचण्यासाठी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लॅन शेयर केला आहे. यामध्ये त्यांनी सहा महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.
रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लॅन –
1. (MoEFCC) पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने नॅशनल स्टॅंडर्ड्स आणि इंधन संबधिचे नियम लागू करावेत.
2. (CAQM) हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये एकसारखे निर्देश आणि नियम सुनिश्चित करावे.
3. PMO पंतप्रधान कार्यालयाने संबंधित मंत्र्यांना सोबत घेऊन एकत्र काम करावे
4. राज्यांचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांनी सर्व विभागांमध्ये हे नियम लागू करण्यासाठी मदत करावी.
5. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी रोजच्या रोज कामांची अंमलबजावणी करावी.
6. नगरपालिका , पोलीस आणि प्रदूषण मंडळाने कचरा, धूळ, वाहतूकीच्या नियमांचे पालन करावे
Honble SC #CJI is ASKING. .
Here is a considered responsibility plan—
First of all
Public officials breathe the air themselves by visiting polluted sites.
Moving from
self-care to public care.
Led by
•MoEFCC… pic.twitter.com/hzKf8H0fbj
— Kiran Bedi (@thekiranbedi) November 29, 2025
जर प्रत्येकाने आपल्या जबाबदाऱ्या पाळून नियमांचे पालन केले तर NCR मधील वायू प्रदूषणनियंत्रित केले जाऊ शकते, असे त्य़ांनी सांगितले आहे. तसेच किरण बेदी यांनी X वरून पंतप्रधानांना पुढील मन की बात’ च्या भागात बिघडत चाललेल्या वायू प्रदूषणाबद्दल बोलण्याची विनंती केली आहे.