दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई, ISI शी संबंधित तीन दहशतवाद्यांना अटक

दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलला दहशतवादविरोधी कारवाईत मोठे यश मिळाले आहे. स्पेशल सेलने तीन दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. हे सर्व दहशतवादी पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेशी संबंधित असलेल्या शहजाद भट्टीच्या संपर्कात होते, असे वृत्त ‘एबीपी न्यूज’ने दिले आहे.
स्पेशल सेलच्या हवाल्याने एबीपी न्यूजने वृत्त दिले आहे की, अटक केलेले सर्व दहशतवादी उत्तर हिंदुस्थानातील रहिवासी असल्याचे सांगितले जात आहे. ही अटक मध्य प्रदेश, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमध्ये करण्यात आली आहे.
अटक करण्यात आलेले दहशतवादी हे आयएसआयशी संबंधित शहजाद भट्टीच्या नेटवर्कशीही संपर्कात होते. स्पेशल सेल काही काळापासून त्यांच्या नेटवर्कवर लक्ष ठेवून आहे. सध्या सर्व संशयितांची चौकशी सुरू आहे.
आज दुपारी ४ वाजता दिल्ली पोलीस मुख्यालयाच्या मीडिया सेंटरमध्ये अतिरिक्त सीपी/स्पेशल सेलकडून पत्रकार परिषद घेतली जाईल, जिथे या कारवाईची संपूर्ण माहिती दिली जाईल. स्पेशल सेलने शहजाद भट्टीच्या नेतृत्वाखालील एका आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरराज्यीय पाकिस्तान समर्थित दहशतवादी मॉड्यूलचा पर्दाफाश केला आहे. याशीच संबंधित अधिक माहिती या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली जाऊ शकते.