लो करलो बात… कहानी में आणखी एक ट्विस्ट, तुमची इच्छा असेल तर मागे हटते! रेणू शर्माची माघार

राष्ट्रवादीचे नेते सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचा आरोप करत रेणू शर्मा नावाच्या महिलेने महाराष्ट्राच्या राजकारणात सनसनाटी निर्माण केली खरी. मात्र हे प्रकरण स्वतःवरच बुमरँग होताच या महिलेने ‘तुमची इच्छा असेल तर मागे हटते’ असे म्हणत या प्रकरणातून माघार घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.

Ek kaam kariye aap sab hi Faisal le lijiye ,Bina kuchh Jane agar aap sab our jo mujhe jante hen wo bhi galat arop laga rahe hen to aap sab mil k hi decide kar lo, Mai hi pichhe hat jati hun jaisa aap sab chah rahe ho

— renu sharma (@renusharma018) January 14, 2021