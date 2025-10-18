रात्री 10 पर्यंतच फटाके वाजवा! लक्ष्मीपूजनादिवशी 12 वाजेपर्यंत सूट;  आवाजाची मर्यादा मोडल्यास पोलीस कारवाई

सामना ऑनलाईन
|

वसुबारसने आज दीपावलीला दिमाखात सुरुवात झाली असून फटाकेही फुटू लागले आहेत. मात्र दिवाळीत फक्त 10 वाजेपर्यंतच फटाके वाजवता येणार आहेत. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी मात्र मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत फटाके वाजवता येणार आहेत. फटाके वाजवताना ‘डेसिबल’ची मर्यादाही पाळावी लागणार आहे. अन्यथा पोलीस कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

दिवाळ सणात मुंबईमध्ये मोठय़ा प्रमाणात फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात येते. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी तर बेफामपणे फटाके पह्डले जातात. मात्र फटाक्यांच्या कर्णकर्पश आवाजामुळे ध्वनी आणि वायू प्रदूषण होऊन मानवी आरोग्याला धोका पोहोचतो. शिवाय आजारी माणसे, ज्येष्ठ, लहान मुले आणि मुक्या प्राण्यांनाही फटाक्यांच्या आवाजाचा त्रास होतो. त्यामुळे पोलिसांनी फटाके वाजवण्यासाठी नियमावली घालून दिली आहे. ही नियमावली मुंबईकरांनी काटेकोरपणे पाळावी, असे आवाहनही पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.

चार क्षेत्रांसाठी आवाजाची मर्यादा

औद्योगिक क्षेत्र 75 डेसिबल दिवस, 70 डेसिबल रात्री

व्यावसायिक क्षेत्र 65 डेसिबल दिवस, 55 डेसिबल रात्री

निवासी क्षेत्र 55 डेसिबल दिवस आणि 45 डेसिबल रात्री

शांतता क्षेत्र 50 डेसिबल दिवस आणि 40 डेसिबल रात्री

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 18 ऑक्टोबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

मराठी माणसाच्या एकजुटीचा प्रकाश सर्वांच्या आयुष्यात आनंद घेऊन येईल! शिवतीर्थ तेजाळले… उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते मनसेच्या दीपोत्सवाचे उद्घाटन

शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती होत नाही तोपर्यंत सरकारला सोडणार नाही! उद्धव ठाकरे यांचा इशारा

मुरलीधर मोहोळ आणि गोखले कन्स्ट्रक्शनचे साटेलोटे, जैन समाज संतप्त; पुण्यात धडक मोर्चा

गोरेगाव पांडुरंगवाडीतील पोलीस बीट चौकीचे नूतनीकरण! रहिवाशांनी मानले शिवसेनेचे आभार

इंडो थाईच्या कामगारांना भरघोस बोनस, भारतीय कामगार सेनेच्या पाठपुराव्याला यश

कामगार संघर्ष समितीच्या दणक्यानंतर अदानी इलेक्ट्रीसिटी व्यवस्थापन ताळ्यावर

शेतकऱ्यांसाठी यंदा काळी दिवाळी साजरी करणार- शरद पवार

शिवसेनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी इच्छुकांकडून सशुल्क उमेदवारी अर्ज मागविलेले नाहीत!