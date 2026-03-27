देशात लॉकडाऊनची कोणतीही शक्यता नाही, अर्थमंत्र्यांचे राज्यसभेत स्पष्टीकरण

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ आणि आखातातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज राज्यसभेत लॉकडाऊनच्या चर्चांवर स्पष्टीकरण दिले. देशात लॉकडाऊनची कोणतीही शक्यता नाही, असे सीतारमण यांनी सांगितले.

गेल्या महिनाभरात कच्च्या तेलाच्या किमती ७० डॉलरवरून थेट १२२ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. पश्चिम आशियातील तणाव आणि ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’मधील अडथळ्यांमुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. ३० मार्चपर्यंत कच्चे तेल १०० डॉलरच्या खाली येण्याची शक्यता नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

देशातील रिफायनरीज तेल आयात करून प्रक्रिया करत आहेत. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाची किंमत वाढलेली असली तरी, तेल कंपन्यांनी अधिक खरेदी करावी आणि पुरवठा सुरळीत ठेवावा यासाठी सरकारने आर्थिक भार स्वतःवर घेतल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या. आंतरराष्ट्रीय अस्थिरता असूनही देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्यात यश आल्याचा दावा त्यांनी केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IPL 2026 – 12 भाषांमध्ये 160 हून अधिक समालोचकांचा आवाज; मराठी पॅनेलमध्ये दिग्गज खेळाडूंचा भरणा

हिंदुस्थान पुन्हा रशियाकडून S-400 संरक्षण प्रणाली खरेदी करणार, चीन आणि पाकिस्तानची चिंता वाढली!

Us Israel Iran War – इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थान रशियाकडून तुंगुस्का संरक्षण प्रणाली खरेदी करणार

Ahilyanagar news – महानगरपालिकेत अभूतपूर्व गोंधळ, शिवद्रोही श्रीपाद छिंदमला सभागृहातून पिटाळून लावले

मुलाचं जावळ काढून गावी परतताना काळाचा घाला; उभ्या ट्रकला पिकअपची धडक, 5 महिलांसह 8 ठार

चालताना त्रास अन् एका पायात लंगडेपणा; वरुण धवनच्या मुलीला झालेला DDH हा गंभीर आजार काय आहे?

रामनवमीनिमित्त गंगास्नानासाठी गेलेल्या 5 महिला नदीत बुडाल्या, एकीचा मृत्यू; दोघी बेपत्ता

उत्पादन शुल्कात कपात करत कोणावर मेहेरबानी केली? काँग्रेसचा सरकारला सवाल

हा युद्धगुन्हा आहे, चूक नाही! मिनाबमधील शाळेवर झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यावरून इराणने अमेरिकेला फटकारले