तांबे, पितळेची भांडी काळवंडलीय का? हे करून पहा

सामना ऑनलाईन
|

तांबे आणि पितळेची भांडी स्वच्छ करणे हे घरातील स्त्रियांसाठी मोठे जिकिरीचे काम असते. ही भांडी व्यवस्थित स्वच्छ केल्यानंतर चांगल्या प्रकारे चकाकतात. यासाठी काही घरगुती टिप्स आहेत. सर्वात आधी लिंबाचा रस आणि बेकिंग सोडा एकत्र करून एक जाडसर पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट भांडय़ांवरील काळपट भागांवर लावा आणि काही मिनिटे राहू द्या.

ही भांडी हळुवारपणे घासून घ्या. भांडी स्वच्छ पाण्याने धुवा आणि मऊ कापडाने लगेच कोरडी करा, जेणेकरून त्यावर पाण्याचे डाग राहणार नाहीत. दोन भाग टोमॅटो पेस्टमध्ये एक भाग मीठ मिसळून घ्या. हे मिश्रण भांडय़ावर लावा आणि काही मिनिटे राहू द्या. मऊ कापडाने घासून घ्या आणि स्वच्छ धुवा. स्वच्छ धुवा आणि मऊ कापडाने पुसून घ्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मिरजेत तरुणाच्या खूनप्रकरणी चौघांवर गुन्हा; तिघांना अटक

पूरसंकटामुळे यंदा सातारचा शाही दसरा साधेपणाने होणार, पूरबाधितांच्या मदतीसाठी पुढे यावे – उदयनराजे

पूरग्रस्तांना मंत्र्यांच्या कोरड्या भेटी, दौऱ्यांचा उबग

प्रवरा रुग्णालयातील डॉक्टरची आत्महत्या, प्रवरा इन्स्टिटय़ूटचे अधिकृत निवेदन

कोल्हापूरकरांची मराठवाडय़ातील पूरग्रस्तांसाठी 27 टेम्पो भरून मदत

Skin Care Tips – सकाळी तुळशीचे पाणी पिणे हे त्वचेसाठी वरदानापेक्षा कमी नाही, वाचा सविस्तर

रस्त्यावर काढलेल्या ‘रांगोळी’वरून अहिल्यानगरात तणाव; लाठीचार्ज

‘उजनी’तून 15 दिवसांत तिसऱ्यांदा विसर्ग

पंढरपुरात पुराचा धोका वाढला, उजनी, वीरमधून 1 लाख 33 हजारांचा विसर्ग