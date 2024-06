Ramoji Rao : रामोजी फिल्म सिटीचे संस्थापक रामोजी राव यांचं निधन

ईनाडू आणि रामोजी फिल्म सिटीचे संस्थापक रामोजी राव यांचे आज निधन झाले. वयाच्या 87व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या काही महिन्यांपासून ते आजारी होते. शनिवारी पहाटे 3.45 वाजता त्यांची प्राणज्योत मालवली.

रामोजी राव यांच्यावर हैदराबादमधील स्टार रुग्णालयात उपचार सुरू होते. गेल्या काही महिन्यांपासून ते आजारी होते, मात्र पाच जून रोजी तब्येत अधिक बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांना हार्ट संबंधी समस्या होती. तसेच श्वास घेण्यासही त्रास होत होता. उपचार सुरू असतानाच त्यांचे निधन झाले.

रामोजी राव यांच्या निधनावर पंतप्रधान नरेंद्र यांच्यासह केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. रामोजी राव यांच्या निधनाने अतिव दु:ख झाले आहे. तेलुगू मीडिया आणि पत्रकारितेमध्ये त्यांचे योगदान कौतुकास्पद असून आम्ही त्यांच्या कुटुंबियांसोबत आहोत, असे जी किशन रेड्डी यांनी म्हटले.

Saddened by the passing of Shri Ramoji Rao garu.

His remarkable contributions to Telugu media and journalism is commendable.

My deepest condolences to his family members.

Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/zJzTyOMbL7

