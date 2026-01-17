मराठी माणसाला नागवण्याची एकही संधी सत्ताधारी आणि त्यांच्या आश्रयाला गेलेले सोडणार नाहीत, महानगर पालिका निवडणुकीच्या निकालावर राज ठाकरे यांची प्रतिक्रिया

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईसह 29 महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल लागला आहे. मुंबईत शिवशक्तीला 73 जागांवर यश मिळाले आहे. यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. अचाट धनशक्ती, सत्तेची शक्ती विरुद्ध शिवशक्ती अशी लढाई होती. पण अशा लढाईत सुद्धा दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उत्तम झुंज दिली. त्याबद्दल त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे असे राज ठाकरे म्हणाले. तसेच मराठी माणसाला नागवण्याची एकही संधी सत्ताधारी आणि त्यांच्या आश्रयाला गेलेले सोडणार नाहीत असेही राज ठाकरे म्हणाले आहेत.

सोशल मीडियावर पोस्ट करून राज ठाकरे म्हणाले की, सस्नेह जय महाराष्ट्र, सर्वप्रथम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेच्या निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांचं मनापासून अभिनंदन. यावेळची निवडणूक ही सोपी नव्हती. अचाट धनशक्ती, सत्तेची शक्ती विरुद्ध शिवशक्ती अशी लढाई होती. पण अशा लढाईत सुद्धा दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उत्तम झुंज दिली. त्याबद्दल त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला यावेळेस अपेक्षित यश मिळालं नसलं याचं दुःख आहे, पण म्हणून खचून जाणाऱ्यातले आपण नाही. आपले जे नगसेवक निवडून आलेत ते तिथल्या तिथल्या सत्ताधाऱ्यांना पुरून उरतील. आणि मराठी माणसाच्या विरोधात काही होत आहे असं दिसलं तर त्या सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणतील हे नक्की.
आपली लढाई मराठी माणसाची, मराठी भाषेची , मराठी अस्मितेच्यासाठीची आणि समृद्ध महाराष्ट्रासाठीची लढाई आहे. ही लढाई हेच आपलं अस्तित्व आहे. अशा लढाया या दीर्घकालीन असतात याचं भान तुम्हा सगळ्यांना आहे.
बाकी काय चुकलं, काय राहून गेलं, काय कमी पडलं आणि काय करावं लागेल याचं विश्लेषण आणि कृती आपण सगळे मिळून करूच. तुम्हाला खरं तर हे सांगण्याची गरज नाही. पण तरीही सांगतो एमएमआर परिसरात असो की एकूणच राज्यात मराठी माणसाला नागवण्याची एकही संधी सत्ताधारी आणि त्यांच्या आश्रयाला गेलेले सोडणार नाहीत. त्यामुळे आपल्या मराठी माणसाच्या पाठीशी आपल्याला ठाम उभं रहायचं आहे. निवडणुका येतील जातील पण आपला श्वास हा मराठी आहे हे विसरायचं नाही. लवकरच भेटूया. पुन्हा कामाला लागूया. नव्याने आपला पक्ष आणि संघटना उभारूया ! ! !
असेही राज ठाकरे म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पुण्यामध्ये अजित पवारांना धक्का

कोल्हापुरात सतेज पाटील यांची यशस्वी झुंज; काँग्रेस मोठा पक्ष, महायुतीला दिग्गजांच्या प्रभावातही काठावरचे बहुमत

चंद्रपूर महापालिकेत काँग्रेस आघाडीची सत्ता, भाजपचा पराभव; जनविरोधी कारभाराला जनतेने नाकारले

नाशिकमध्ये सत्ताधाऱ्यांचे कुटील राजकारण जिंकले

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये, पैसा जिंकला, मतदार हरला! भाजप बहुमतापासून ‘वंचित’

जोगेश्वरीत मशाल धगधगली! खासदार वायकर यांना धोबीपछाड

मशाल कमळावर पडली भारी

म्हाडा भवनातील कार्यालयांवर दहा टक्के भाडेवाढीची संक्रांत

गोरेगावात शिवसेनाच; अंकित प्रभू यांचा भाजपवर दणदणीत विजय, विप्लव अवसरे यांच्यावर 11 हजार मते मिळवून केली मात