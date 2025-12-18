स्टॉंग रूममध्ये वाळवी ‘पेस्ट कंट्रोल’ आणि ‘व्हॅक्युम क्लीनर!’ २१ डिसेंबरला सकाळी १० वाजल्यापासून होणार मतमोजणी

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चार नगरपरिषद आणि तीन नगरपंचायतीच्या मतदानाची मतमोजणी दि.२१ डिसेंबर रोजी होणार असून सकाळी १० वाजल्यापासून सुरू होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. त्याचबरोबर ईव्हिएम मशीन स्ट्रॉंग रूम मध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. स्ट्रॉंग रूममध्ये व्हॅक्युम क्लीनर आणि वाळवी पेस्ट कंट्रोलही करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली.
दि.२ डिसेंबर रोजी नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणूकीसाठी मतदान झाले होते. संपूर्ण जिल्ह्यात ६८.१४ टक्के मतदान झाले. त्यामध्ये रत्नागिरी नगर परिषदेत ५५.०९ टक्के मतदान,चिपळूण नगरपरिषदेत ६४.१५ टक्के मतदान, खेड नगरपरिषदेत ६२.५३ टक्के मतदान, राजापूर नगरपरिषदेत ७४.५५ टक्के मतदान, लांजा नगरपंचायतीत ७१.०६ टक्के मतदान, देवरूख नगरपंचायतीत ७४.३३ टक्के मतदान आणि गुहागर नगरपंचायतीत ७५.२६ टक्के मतदान झाले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले की, ईव्हिएम मशीन स्ट्रॉंग रूम मध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याठिकाणी राज्य राखीव दल आणि पोलीस यांचा बंदोबस्त आहे. स्ट्रॉंग रूममेट सिक्युरिटी ऑडिट करण्यात आले आहे.सुरक्षा कक्ष आणि बाहेरील बाजूला सीसीटिव्ही बसवण्यात आले आहेत. व्हॅक्युम क्लिनिक व्यवस्था आणि वाळवी लागू नये म्हणून पेस्ट कंट्रोल करण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी सांगितले. स्थगिती मिळालेल्या प्रभाग क्र.१० अ आणि ब साठी २० डिसेंबर रोजी मतदान होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.