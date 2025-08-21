ट्रेंड -दैव बलवत्तर म्हणून बचावले

सामना ऑनलाईन
|

टेक्सासमध्ये प्रसिद्ध यूटय़ुबर फूड व्लॉगिंग करताना एक धक्कादायक प्रकार घडला. त्याचा व्हिडीयो सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. यूटय़ुबर आणि फूड इन्फ्लुएन्सर नीना सँटियागो आणि तिचा सहकारी कंटेंट क्रिएटर पॅट्रिक ब्लॅकवुड हे टेक्सासमधील एका रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला बसले होते. नीना आणि पॅट्रिकने बर्गरची माहिती देऊन त्याचा पहिला घास तोंडात टाकला आणि तेवढय़ात एक एसयूव्ही येऊन त्यांच्या बाजूच्या भिंतीला आदळली. गाडीच्या धडकेने नीना आणि पॅट्रिक टेबलावरून काहीसे बाजूला फेकले गेले. खिडकीच्या काचा त्यांच्या अंगावर पडल्या. यात दोघेही जखमी झाले. हा धक्कादायक व्हिडीओ ‘नीना अनरेटेड’ या इन्टाग्राम हँडलवर शेअर करण्यात आला आहे. या अपघातानंतर हॉटेलमध्ये उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱयांनी लगेचच आम्हाला मदत केली, याबद्दल नीना आणि पॅट्रिकने आभार मानले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @NINAUNRATED (@ninaunrated)

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अमेरिकेकडून सहा हजार विद्यार्थ्यांचा व्हिसा रद्द

आयफोन 17 सीरिजच्या किमती लीक

वसई-विरार बांधकाम घोटाळा, अनिलकुमार पवारांकडून मोठी फसवणूक, अधिकारांचा गैरवापर

नगरविकास खात्याचा मोठा घपला, जमीन वन खात्याची, पाच हजार कोटींचा मोबदला बिवलकरांच्या घशात; महाविकास आघाडीचा सिडकोवर मोर्चा

मनिका विश्वकर्मा बनली मिस युनिव्हर्स इंडिया

अय्यरवर अन्याय झालाय! आशिया कप संघातून वगळल्यानंतर दिग्गज क्रिकेटपटू श्रेयस अय्यरच्या पाठीशी

रोहित, विराट वन डे क्रमवारीतून गायब, आयसीसीच्या ताज्या क्रमवारीमुळे क्रिकेटप्रेमींमध्ये खळबळ

शुभसंकेत! गिल तिन्ही क्रिकेटचा राजा होणार

अनंत जीतसिंह नरुकाला सुवर्णपदक, हिंदुस्थान तिसऱ्या दिवशी 3 सुवर्ण, 2 कांस्यांसह पदकतालिकेत अव्वल