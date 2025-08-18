नेवाशात फर्निचरच्या दुकानाला आग; पाच जण आगीत ठार

सामना ऑनलाईन
|
fire-at-furniture-shop-in-newasa-claims-five-lives

नेवासे फाटा रोडवरील आहिल्यानगर परिसरातील कालिका फर्निचर या दुकानाला लागलेल्या आगीत पाच जण ठार झाले आहेत. मृतांमध्ये दोन महिला व एक पुरूष व दोन लहान मुलाचां समावेश आहे. रविवारी रात्री आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळाले.

ही आग नेमकी कशामुळे लागली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्यांचे मृतदेह नागरिकांच्या मदतीन बाहेर काढून ग्रामीण रुग्णालय येथे पहाटे पाठवण्यात आले.

सदरचे गोडाऊन हे सुमारे ५००० स्के फूट आकाराचे पूर्णतः भिंती व छत हे पत्र्यांनी बनवलेले आहे .गोडाऊनमध्ये सोफा, दिवाण, खूर्ची, कूलर, फ्रीज, सोकेश, रैक, टिव्ही, वॉशिंग मशीन,असे फर्नीचर होते सदर गोडाऊन मध्ये गृहपयोगी महागड्या वस्तू होत्या. सदरची आग ही २ तासांच्या प्रयत्नाने विझवण्यात आली.

या दुकानाच्या वरच्या मजल्यावर मयूर रासने हे त्यांच्या पत्नी दोन्ही मुलासह व आई वडील इथेच राहतात. आई व वडील बाहेरगावी गेले होते या घटनेत आई वडील सोडून मयूर रासने यांचे सर्व कुटुंब बळी गेले आहे.

मृतांची नावे

1. मयूर अरुण रासने वय ४० वर्ष
2. पायल मयूर रासने वय ३६वर्ष
3. अंश मयूर रासने वय १० वर्ष
4. चैतन्य मयूर रासने वय ६ वर्ष
5. एक वयोवृध महिला अंदाजे वय ७० वर्ष

जखमी
जखमी- यश किरण रासने वय २५ वर्ष

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

गोळीबाराने अमेरिका पुन्हा हादरली; न्यूयॉर्कमध्ये तीन जणांचा मृत्यू, आठ  जखमी

सावधान! आता व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे होताहेत बँक खाती रिकामी, ऑनलाईन स्कॅम आणि घोटाळेही वाढले

ahilyanagar-zp-to-transfer-4000-teachers-including-1237-from-category-two

अहिल्यानगर झेडपीत होणार चार हजार गुरुजींच्या बदल्या; संवर्ग-दोनमधील 1237 शिक्षक

आंतरजातीय विवाह केला म्हणून गावाबाहेर काढले

अफगाणिस्तानही पाकिस्तानचे पाणी रोखणार, जलस्त्रोतांवर नियंत्रण; नद्यांवर धरणे बांधण्यास सुरुवात

‘बिग बॉस’ विजेता एल्विश यादवच्या घरावर गोळीबार, तीन हल्लेखोरांनी दोन डझन गोळ्या झाडल्या

फुणगूस येथील मुख्य मार्गावर दोन महिन्यात सहावा अपघात

एज इज जस्ट नंबर, आगे आगे देखो होता है क्या। गणेश नाईकांचा मिंधेंना इशारा

‘एलसीबी’मध्ये ‘नवा दम’; मक्तेदारी मोडीत, 39 नव्या अंमलदारांची नियुक्ती