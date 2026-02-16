आकाशात दिसणार ‘रिंग ऑफ फायर’! १७ फेब्रुवारीला वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण; जाणून घ्या हिंदुस्थानात दिसणार का?

खगोलप्रेमींसाठी २०२६ सालातील सुरुवातीचा काळ अत्यंत खास ठरणार आहे. १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण होणार आहे. हे कोणतेही सामान्य ग्रहण नसून ते एक ‘कंकणाकृती सूर्यग्रहण’ (Annular Solar Eclipse) असेल, ज्याला जगभरात ‘रिंग ऑफ फायर’ म्हणून ओळखले जाते.
काय आहे ‘रिंग ऑफ फायर’?
कंकणाकृती सूर्यग्रहणादरम्यान चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये येतो, परंतु तो सूर्याला पूर्णपणे झाकून टाकू शकत नाही. यामुळे सूर्याची मधली बाजू चंद्राने झाकली जाते, मात्र कडा उघड्या राहतात. परिणामी, आकाशात सूर्याचे एक चमकणारे कडे (वलय) दिसते, जे एखाद्या ‘अग्निकंकणा’सारखे (Ring of Fire) भासते.
ग्रहणाची वेळ
‘अर्थ स्काय’ (Earth Sky) नुसार, हे ग्रहण १७ फेब्रुवारीला जागतिक वेळेनुसार (UTC) सकाळी ०९:५६ वाजता सुरू होईल आणि दुपारी १२:१२ वाजता सूर्य पूर्ण झाकला गेला असेल.
कुठे दिसणार हे दुर्मिळ दृश्य?
नासाच्या (NASA) माहितीनुसार, हे कंकणाकृती सूर्यग्रहण पूर्णपणे अँटार्क्टिका खंडातून पाहता येईल. याशिवाय आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आणि पॅसिफिक, अटलांटिक व हिंदी महासागराच्या काही भागांतून ‘खंडग्रास’ (Partial) सूर्यग्रहण दिसेल.
हिंदुस्थानात दिसणार का?
हिंदुस्थानातील खगोलप्रेमींसाठी थोडी निराशेची बातमी आहे. हे ग्रहण दक्षिण गोलार्धात होत असल्याने हिंदुस्थानातून दिसणार नाही. मात्र, विविध अंतराळ संस्थांच्या लाइव्ह स्ट्रीमिंगद्वारे हिंदुस्थानातील नागरिक या अद्भुत घटनेचा आनंद ऑनलाइन घेऊ शकतील.
काळजी घेणे आवश्यक
सूर्यग्रहण कधीही उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये. ते पाहण्यासाठी नेहमी प्रमाणित ‘सोलर फिल्टर’ किंवा विशेष ‘इक्लिप्स ग्लासेस’चाच वापर करावा, असे आवाहन तज्ज्ञांकडून करण्यात आले आहे.
