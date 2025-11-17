गेलच्या पाईपलाईनमध्ये बिघाड, मुंबई, ठाणेसह नवी मुंबईमध्ये सीएनजी पुरवठ्यावर परिणाम

सामना ऑनलाईन
|

चेंबूरमधील आरसीएफ कंपाऊंडमधील गेलच्या पाईपलाईनमध्ये बिघाड झाल्याने मुंबई, ठाणेसह नवी मुंबईत सीएनजी पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यामुळे रिक्षा, टॅक्सी, बस, खाजगी वाहनांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. मात्र घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत सुरू राहणार असल्याचं महानगर गॅस लिमिटेडने स्पष्ट केले आहे.

गेलच्या मुख्य पाईपलाईनमध्ये बिघाड झाल्याने वडाळा येथील MGLच्या सिटी स्ठेशनला होणारा सीएनजी गॅस पुरवठा प्रभावित झाला आहे. यामुळे मुंबईसह ठाणे आणि नवी मुंबईतील वाहनधारकांना सीएनजी टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. दरम्यान, पाईपलाईन दुरुस्तीचे काम सुरू असून लवकर सीएनजी पुरवठा सुरळीत करण्यात येईल, असे महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीने निवेदनाद्वारे सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Latur News – शेतात जात असताना बैलगाडीसह शेतकरी तेरणा नदीत वाहून गेला, बचाव पथकाकडून शोध सुरू

Pune News – काळेवाडीजवळ पीएमपीएमएल बसला आग, पिंपरी चिंचवडमध्ये 12 तासांतील दुसरी घटना

नौदल गोदीवर दहशतवादी हल्ल्याची धमकी, आरोपीला ताब्यात घेत चौकशी सुरू

जपानमध्ये ज्वालामुखीचा उद्रेक, 4 किमी उंचीपर्यंत उसळला लाव्हा, अनेक उड्डाणे रद्द

रत्नागिरी नगर परिषद निवडणुकीत भाजप आणि शिंदे गटात बंडखोरी, तिकीट न मिळाल्याने माजी नगरसेविकाने भरला उमेदवारी अर्ज

Photo – ‘श्वेतांबरीत’ प्रियांका दिसते भारी

गणपतीपुळे समुद्रात बुडालेल्या तरूणाचा मृतदेह सापडला

शिवसेनेकडून नगरसेवक पदासाठी ५ उमेदवारांचे अर्ज सादर; रत्नागिरी नगर परिषद निवडणूक

राजापूर शहरात बिबट्याचा थरार, मुक्तसंचार करताना सीसीटीव्हीत कैद