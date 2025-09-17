वर्गात गैरवर्तन केले म्हणून शिक्षिकेने डोक्यात स्टीलचा डबा मारला, विद्यार्थिनीच्या डोक्याला फ्रॅक्चर

वर्गात गैरवर्तन केल्याने संतापलेल्या शिक्षिकेने सहावीच्या विद्यार्थिनीच्या डोक्यात जेवणाचा स्टीलचा डबा घातला. यात विद्यार्थिनीच्या डोक्याला फ्रॅक्चर झाले आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी मुलीच्या कुटुंबाने शिक्षिका आणि मुख्याध्यापक दोघांविरुद्ध पुंगनूर पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
आंध्र प्रदेशातील चित्तूर जिल्ह्यातील पुंगनूर येथील एका शाळेत ही घटना घडली. पीडित विद्यार्थिनीची आई देखील याच शाळेत विज्ञान शिक्षिका आहे. सहावी इयत्तेत शिकणाऱ्या सात्विका नागश्री हिने वर्गात गैरवर्तन केले म्हणून हिंदी शिकवणारी शिक्षिका संतापली. रागाच्या भरात शिक्षिकेने विद्यार्थिनीच्या डोक्यात स्टीलच्या जेवणाच्या डब्याने जोरात प्रहार केला.
मारहाणीनंतर सतत मुलीचे डोके दुखत होते आणि चक्कर येत होती. कुटुंबीयांनी मुलीला बंगळुरूतील एका खासगी रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी मुलीचे सीटी स्कॅन केले असता तिच्या डोक्यात फ्रॅक्टर झाल्याचे निष्पन्न झाले. यानंतर मुलीकडे विचारणा केली असता तिने सर्व प्रकार सांगितला. यानंतर मुलीच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाणे गाठत सदर शिक्षिका आणि मुख्याध्यापकाविरोधात तक्रार दाखल केली.