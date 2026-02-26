सोने तीन दिवसांत पाच हजारांनी महागले

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सोने आणि चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. बुधवारी सोन्याच्या दरात 582 रुपयांची वाढ झाली आहे. यामुळे सोने प्रति तोळा 1 लाख 59 हजार 823 रुपये झाले असून सोने अवघ्या तीन दिवसांत पाच हजार रुपयांनी महाग झाले आहे, तर सोन्याप्रमाणे चांदीच्या दरातसुद्धा भरमसाट वाढ झाली आहे. चांदीच्या दरात आज 6 हजार 455 रुपयांनी वाढ झाली आहे. यामुळे चांदी प्रति किलो 2 लाख 69 हजार 367 रुपयांवर पोहोचली आहे. 24 कॅरेट सोने 1 लाख 59 हजार 823, 22 कॅरेट सोने 1 लाख 46 हजार 398 रुपये, तर 18 कॅरेट सोने 1 लाख 19 हजार 867 रुपये तोळा झाले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पनवेल-कर्जत लोकल सेवा वर्षाखेरीपर्यंत सुरू होणार, नवीन उपनगरी रेल्वे मार्गाचे 85 टक्के काम पूर्ण

Chhattisgarh Encounter – विजापूरमध्ये चकमक; सुरक्षा दलांकडून दोन माओवाद्यांचा खात्मा

मोगरा चांगला बहरावा म्हणून… हे करून पहा

अश्लील कंटेटच्या पाच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी

नालासोपाऱ्यातील नाळा तलावाला जलपर्णीचा वेढा, दूषित पाण्यामुळे मासे मृत

लग्नानंतर अवघ्या तीन वर्षांत काडीमोड, घटस्फोट घेण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य अव्वल!

उपसंचालकाकडे पैशांची खाण, घरातून चार कोटींची रोकड जप्त

17 शाळांना जोडणारा रस्ता बनला ‘मृत्यूचा सापळा’, शहापूर – वाशाळा – कसारा रस्ता खड्ड्यात गेला

न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराचा धडा सरन्यायाधीशांना खटकला, न्यायालयाला बदनाम करण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाणार नाही