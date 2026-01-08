सोन्या-चांदीच्या दरात घसरणीचे सत्र सुरुच; चांदी 9000 तर सोने 1000 रुपयांनी घसरले

सोने-चांदीच्या दरात बुधवारी मोठी घसरण झाली होती. सोन्या-चांदीच्या दरातील घसरणीचे सत्र गुरुवारीही सुरू असून सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. बुधवारी चांदीचे दर ९,००० रुपयांनी घसरले असून सोन्याच्या दरात 1000 रुपयांनी घसरण झाली आहे. चांदी बुधवारी प्रति किलो ₹९,००० ने घसरून २.४२ लाखांवर पोहोचली. त्याचप्रमाणे सोन्याच्या भावातही घसरण झाली आहे.
सोने आणि चांदीच्या भावात बुधवारी मोठी घसरण झाली आहे. चांदी ९,००० ने घसरली आहे. बुधवारी चांदीच्या भावात ₹९,००० पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे आणि सोन्याच्या भावात ₹१,३०० ने घसरण झाली आहे. गुरुवारी, मल्टी-कमोडिटी मार्केट (MCX) मध्ये १ किलो चांदीची किंमत सुमारे ९,००० ने घसरून २.४१ लाख झाली. हा ५ मार्चचा फ्युचर्स मार्केट रेट आहे. ५ फेब्रुवारीच्या फ्युचर्ससाठी १० ग्रॅम सोन्याचा भाव १,००० ने घसरला.
काही दिवसांपूर्वी चांदीने विक्रमी उच्चांक गाठला होता. तो प्रति किलो २.५९ लाख (अंदाजे $१.८ दशलक्ष) पर्यंत पोहोचला होता. परंतु त्यानंतर त्यात मोठी घसरण झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांत तो १८,००० ने घसरला आहे. दरम्यान, सोने १,६०० ने घसरले आहे. गेल्या दोन दिवसांत सोने आणि चांदीचे भाव घसरले आहेत. याचे सर्वात मोठे कारण नफा-बुकिंग असल्याचे मानले जात आहे. सोने आणि चांदीच्या किमती विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर गुंतवणूकदार सोने आणि चांदीची विक्री करत आहेत.
सोने आणि चांदीच्या किमती घसरण्याचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे हिंदुस्थान आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारातील विलंब मानले जाते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थान, चीन आणि ब्राझीलवर ५००% कर लादण्याच्या प्रस्तावालाही पाठिंबा दिला आहे. परिणामी, डॉलर निर्देशांक वाढत आहे, ज्यामुळे सोने आणि चांदीच्या किमती घसरत आहेत. तसेच शेअर बाजारातही मोठी घसरण झाली आहे. सोने आणि चांदीच्या किमती घसरण्यासोबतच सोने आणि चांदीच्या ईटीएफमध्येही घसरण दिसून येत आहे. चांदीच्या ईटीएफमध्ये ५ ते ६% आणि सोने ईटीएफमध्येही सुमारे १% घट झाली आहे.