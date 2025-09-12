जीएसटी कमी करूनही दूध स्वस्त होणार नाही, आधीच कर शून्य असल्याचा कंपन्यांचा दावा

सामना ऑनलाईन
|

सरकारने सुमारे 400 वस्तूंवरील जीएसटी कमी केल्यानंतर पॅक केलेल्या दुधाच्या दरात 3 ते 4 रुपयांची कपात होऊ शकते असे सांगण्यात आले होते. परंतु, पॅक केलेल्या दुधावरील जीएसटी आधीच शून्य आहेत. त्यामुळे किमती कमी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा दावा दूध कंपन्यांनी केला आहे.

अमूलने दुधाचे दर कमी होणार असल्याच्या वृत्ताचे खंडन केले आहे. ताज्या दुधाच्या किंमतीत कोणताही बदल प्रस्तावित नाही. पाउचमधील दुधावर कायमच शून्य जीएसटी आहे, अशी प्रतिक्रीया गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक जयेन मेहता यांनी दिली. अल्ट्रा हाय टेम्परेचर म्हणजेच यूएचटी दुधावरील जीएसटी शून्यावर आणला आहे. त्यामुळे 22 सप्टेंबरपासून केवळ हेच दूध स्वस्त होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘टीईटी’संबंधी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे शिक्षक चिंताग्रस्त, परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या सक्तीमधून सूट देण्याची मागणी

रमेश गायचोरच्या जामीनप्रकरणी अधीक्षकांचा माफीनामा, न्यायालयाच्या दणक्यानंतर तुरुंग प्रशासन वठणीवर

मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्र्यांचे पंख कापले; सहपालकमंत्र्यांना तक्रारी सोडवण्याचे अधिकार, अठरा महिन्यानंतर सोपवली जबाबदारी

गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार

हिंदुस्थान-पाकिस्तान सामन्याला कडाडून विरोध, शिवसेनेचे रविवारी ‘माझं कुंकू, माझा देश’ आंदोलन;पंतप्रधान मोदींना घराघरातून कुंकू पाठवणार

मुख्यमंत्री फडणवीस बघा काय म्हणताहेत, सरसकट आरक्षण दिले नाही!

एल्फिन्स्टन पूल आजपासून बंद

Chhagan Bhujbal Makes Strong Statement on Guardian Minister

राजकीय दबावापोटी कुणाचे मागासलेपण ठरू शकत नाही,भुजबळांचा हल्ला

लेख – उत्तर भारतातील पावसाचा हाहाकार