Iran: हवाई हल्ल्यात हमासचा नेता इस्माईल हनीह ठार; इस्त्रायलने हल्ला केल्याचा आरोप

इराणची राजधानी तेहरानमध्ये झालेल्या हवाई हल्ल्यात हमासचे राजकीय ब्युरोचा प्रमुख इस्माइल हनीह ठार झाला आहेत, असे इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने बुधवारी सांगितल्याचं स्थानिक टीव्हीच्या वृत्ताच्या आधारे जाहीर करण्यात आले आहे.

मेहेर वृत्तसंस्थेला दिलेल्या निवेदनात आयआरजीसीने म्हटले आहे की इस्माईल हनीह आणि त्याच्या एका अंगरक्षकाला तेहरानमधील त्यांच्या निवासस्थानाला लक्ष्य करण्यात आलं आहे. यात दोघेही ठार झाले.

‘पॅलेस्टाईनचे इस्लामिक रेझिस्टन्स ऑफ हमासच्या राजकीय कार्यालयाचा प्रमुख इस्माइल हनीह याच्या निवासस्थानी हल्ला करण्यात आला. या घटनेत एक अंगरक्षक देखील ठार झाला’, असं निवेदनात म्हटलं आहे.

Hamas says its leader Ismail Haniyeh was killed in an airstrike on his residence in Tehran, Iran, and blames Israel, reports AP

— Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2024