हर्षवर्धन सदगीर ठरला महाराष्ट्र केसरीचा मानकरी, महेंद्र गायकवाडवर मात

सामना ऑनलाईन
पुण्यात पार पडलेल्या ६८ व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत नाशिकच्या हर्षवर्धन सदगीरने आपला दबदबा कायम राखत मानाची गदा पटकावली आहे. अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या अंतिम लढतीत हर्षवर्धनने सोलापूरच्या महेंद्र गायकवाडचा ४-१ अशा गुणांनी पराभव केला. या विजयासह हर्षवर्धनने दुसऱ्यांदा ‘महाराष्ट्र केसरी’ होण्याचा बहुमान मिळवला असून, कुस्ती क्षेत्रात नाशिकच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. पुण्यातील या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत संपूर्ण राज्याचे लक्ष या दोन तगड्या मल्लांच्या लढतीकडे लागले होते. मात्र, सुरुवातीपासूनच संयमी खेळ आणि आक्रमक पवित्र्याचा अचूक मेळ घालत हर्षवर्धनने महेंद्रवर वर्चस्व राखले.

