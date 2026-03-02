Healthy Lifestyle Tips – रात्री झोपताना चुकूनही या गोष्टी करू नका…

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

निरोगी आयुष्यासाठी शांत आणि पुरेशी झोप अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र अनेक जण झोपण्यापूर्वी काही चुकीच्या सवयी लावून घेतात, ज्याचा थेट परिणाम आरोग्यावर होतो. तज्ज्ञांच्या मते, झोपण्याआधी मोबाईल, टीव्ही किंवा लॅपटॉपचा अतिवापर केल्याने मेंदू सतत सक्रिय राहतो आणि झोपेचे चक्र बिघडते.

झोपण्याच्या किमान अर्धा तास आधी स्क्रीनपासून दूर राहणे गरजेचे आहे. तसेच रात्री उशिरा जड, तेलकट किंवा मसालेदार अन्न खाल्ल्यास अपचन, अॅसिडिटी आणि अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. चहा, कॉफी यांसारखी कॅफिनयुक्त पेयेही झोप उडवतात. त्यामुळे रात्री हलके आणि पचायला सोपे अन्न घेण्याचा सल्ला दिला जातो. झोपण्यापूर्वी अशा पदार्थांचे सेवन टाळल्यास झोप अधिक शांत आणि गाढ लागते.

याशिवाय झोपण्याआधी तणावपूर्ण चर्चा, नकारात्मक विचार किंवा कामाचा ताण घेणेही टाळावे. मन शांत ठेवण्यासाठी शांत संगीत, वाचन किंवा ध्यान-प्राणायाम यांचा अवलंब करणे फायदेशीर ठरते. नियमित वेळेला झोपण्याची सवय लावल्यास शरीराचे जैविक घड्याळ संतुलित राहते आणि आरोग्य चांगले राहते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

T20 World Cup – संजू सॅमसनला संघाबाहेर का ठेवलं होतं? मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी सांगितलं कारण

उन्हाळ्यातही ठेवा तुमची त्वजा तजेलदार, घरच्या घरी करा हे उपाय

Photo – 37 वर्षीय महिलेने एकाच वेळी केले दोन ऑस्ट्रेलियन पुरुषांशी लग्न, दोघांनाही दिला 10 लाखांचा हुंडा

Sangmeshwar News – बाईकसह तरुण कोसळला थेट नाल्यात, बहादूर शेख नाका-मुतप्पन मंदिर गेट येथे पुन्हा अपघात

Mumbai News – पती-पत्नीच्या भांडणात मध्यस्थी करणं जीवावर बेतलं, भावोजीने मेव्हण्याला संपवलं

कोकणातील शिमगा सणाला सुरुवात, संगमेश्वर करजुवे गावातील तेरसे शिमग्याचे होळीचे होम लागले

Israel Iran War – अयातुल्लाह खामेनी यांच्या पत्नी मन्सूरेह यांचे उपचारादरम्यान निधन, इस्त्रायली हल्ल्यात झाल्या होत्या जखमी

ICC स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक वेळा सेमी फायनलमध्ये धडक मारणारे संघ कोणते? हिंदुस्थान कितव्या क्रमांकावर? वाचा…

ऐतिहासिक वनडे मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर, हिंदुस्थानला कडवी झुंज देण्यासाठी ‘हा’ संघ पहिल्यांदाच मैदानात उतरणार