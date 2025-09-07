गुजरातमध्ये मुसळधार पाऊस, अरविंद केजरीवाल यांची सभा रद्द

गुजरातमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आज अरविंद केजरीवाल यांची रॅली रद्द करण्यात आली आहे. केजरीवाल यांची चोटिला येथे आयोजित सभा देखील खराब हवामानामुळे स्थगित करण्यात आली.

आपचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोन दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या दौऱ्याची सुरुवात राजकोट येथील आगमनाने झाली. या दौऱ्यात ते चोटिला येथे आयोजित किसान महापंचायतीत सहभागी होण्यासाठी आले आहेत. ही महापंचायत कापसावरील आयात कर हटवण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात आयोजित केली गेली आहे.

केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधत म्हटले की, मोदी सरकारने लपून छपून कापूस शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. अमेरिकेतून येणाऱ्या कपासावरील आयात शुल्क काढून टाकल्यामुळे देशातील शेतकरी आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जाईल असे केजरीवाल म्हणाले.

तसेच, एका बाजूला सरकारने अमेरिकन कपासावरचा आयात कर हटवला, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लादले ज्यामुळे आपला हिरे उद्योग उद्ध्वस्त झाला. याशिवाय त्यांनी “मत चोरी” हा खरा मुद्दा असल्याचेही स्पष्ट केले.

