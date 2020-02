हिंगणघाट जळीतकांड पीडितेचा संपूर्ण खर्च मी उचलतो! उद्योजक आनंद महिंद्रांचे ट्वीट

एकतर्फी प्रेमातून वर्धा जिह्यातील हिंगणघाट येथे प्राध्यापक तरुणीवर पेट्रोल ओतून जिवंत जाळण्याच्या प्रयत्न झाला होता. या तरुणीची प्रकृती अद्यापही गंभीर आहे. प्रकृती गंभीर असली तरीही स्थिर असल्याची माहिती तिच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी दिली. याच दरम्यान, प्रसिद्ध उद्योजक आनंद महिंद्रा यांनी हिंगणघाट जळीतकांडातील पीडितेचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची तयारी दाखवली आहे.

हिंगणघाट जळीतकांडातील पीडिता मृत्यूशी झुंज देत असतानाच गुरुवारी रात्री आनंद महिंद्रा यांनी ट्वीट करून पीडितेचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. ‘किती ही क्रूरता… एखाद्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारी ही घटना…. आणि त्यापेक्षा क्रूर म्हणजे जेव्हा आपण ही बातमी वाचून वृत्तपत्रांची पानं उटतर बसतो… तिच्या उपचाराचा खर्च ती कसा काय उचलत असणार… जर कोणी तिला किंवा तिच्या कुटुंबाला ओळखत असेल तर मला नक्की कळवा. मी तिला सर्वोतोपरी मदत करण्याचा प्रयत्न करेन. मी फक्त वृत्तपत्राची पानं उलटून शांत बसू शकत नाही’, असे ट्वीट आनंद महिंद्रा यांनी केले आहे.

Unimaginable cruelty. A life devastated.Even more cruel when we turn the page of the newspaper & move on. How is she managing her medical expenses? If anyone knows her/her family please let me know how I can help. I don’t just want to turn the page. https://t.co/KLUp2vGcYA

