प्रवेशानंतर शाळा बदलायची असल्यास…

शासकीय नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शाळा बदलण्याची आवश्यकता असल्यास, काही विशिष्ट प्रक्रिया आणि नियमांचे पालन करावे लागते.

शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर शाळा बदलण्याची परवानगी नसते, परंतु काही विशेष परिस्थितीत, जसे की बदली झाल्यास शाळा बदलण्याची परवानगी मिळू शकते.

मुख्याध्यापकांना अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जामध्ये बदलीची आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. ज्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा आहे तेथेही अर्ज द्यावा लागतो.
काही प्रकरणांमध्ये शिक्षण विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. नवीन शाळेत प्रवेश मिळाल्यानंतर पूर्वीच्या शाळेतून टीसी घेणे आवश्यक असते.

शाळा बदलल्यास, विद्यार्थ्याच्या अभ्यासात खंड पडू शकतो, त्यामुळे शक्यतो दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा जवळ असताना शाळा बदलणे टाळावे.

