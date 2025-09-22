Hair Care – केसांसाठी कांद्याचा वापर कसा करायला हवा, वाचा सविस्तर 

आपण कांद्याच्या आरोग्यासाठी असलेल्या फायद्यांविषयी ऐकले असेलच, परंतु तुम्हाला हे माहित आहे का कांदा केसांसाठी वरदानापेक्षा कमी नाही. कांदा हा आपल्या भारतीयांच्या किचनमध्ये अगदी सहज उपलब्ध असतो. मुख्य म्हणजे केसांच्या वाढीसाठी कांद्याचा रस चांगला स्रोत आहे.
कांद्यात अँटी-ऑक्सिडंट, अँटी-सेप्टिक, अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म चांगले असतात. जे सूर्याच्या किरणांमुळे होणारे नुकसाना टाळून केसांचे संरक्षण करते.
केसांचे तज्ज्ञ म्हणतात, केस कोरडे झाले असेल तर कांद्याचा रस मध सह वापरा. मध ओलावा देऊन केसांना कंडिशन करतो. कांद्याच्या रसाबरोबर हे केस वाढण्यास मदत करते आणि त्यांना हायड्रेटेड आणि निरोगी ठेवते.
एका भांड्यात कांद्याचा रस आणि मध मिसळून मिश्रण तयार करा. आता हे मिश्रण आपल्या टाळूवर लावा आणि गोलाकार पद्धतीने मालिश करा.
नंतर अर्ध्या तासाने केसांवर तसेच हे मिश्रण ठेवावे. यानंतर शैम्पूने धुवा. आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा हे नक्की करून बघा.
मजबूत केसांसाठी आपण लिंबू आणि कांद्याचा रस वापरू शकतो. कारण लिंबामध्ये व्हिटॅमिन-सी मुबलक असते, जे कोलेजनच्या निर्मितीस मदत करते. हे आपल्या केसांच्या मूळांना बळकट करण्यास आणि निरोगी बनविण्यात मदत करते. हे डोक्यातील कोंडा दूर करण्यात मदत करते आणि केसांना निरोगी आणि मजबूत बनवते.
एक चमचा कांद्याचा रस आणि एक चमचा लिंबाचा रस मिसळून मिश्रण तयार करा. आता हे मिश्रण आपल्या टाळूवर लावा आणि गोलाकार पद्धतीने मालिश करा. एक तास हे मिश्रण केसांवर तसेच ठेवून, नंतर केस धुवावे.