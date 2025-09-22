सध्या सैंधव मीठाचा ट्रेंड वाढत चाललाय, खरंच हे मीठ आपल्या आरोग्यासाठी उत्तम आहे का? वाचा

खाण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि ऑफिसच्या ताणामुळे लोकांची जीवनशैली सतत बिघडत आहे. म्हणूनच आज बहुतेक लोक जीवनशैलीशी संबंधित आजारांनी ग्रस्त आहेत. काहींना मधुमेह आहे, तर काहींना उच्च रक्तदाब आहे. म्हणूनच काही लोकांनी पांढर्‍या मीठाऐवजी सैंधव मीठ वापरण्यास सुरुवात केली आहे. अलिकडच्या काळात हा ट्रेंड लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.

रॉक सॉल्टचा ट्रेंड का वाढत आहे?
प्रथम, रॉक सॉल्टचा ट्रेंड का वाढत आहे ते समजून घेऊया. अनेक प्रभावशाली आणि तज्ञ लोकांना सांगत आहेत की पांढरे मीठ विषासारखे आहे. हे आपल्या आरोग्यासाठी धोकादायक असू शकते. परिणामी लोक पांढरे मीठ सोडून देत आहेत आणि रॉक सॉल्ट त्याचा पर्याय बनला आहे. सॅलड असो किंवा इतर पदार्थ, रॉक सॉल्टचा वापर सर्वत्र होत आहे.

रॉक सॉल्ट आणि पांढऱ्या मिठामधील फरक

पांढरे मीठ समुद्रातून काढले जाते आणि नंतर तुमच्या स्वयंपाकघरात पोहोचण्यापूर्वी त्यावर प्रक्रिया केली जाते. दुसरीकडे, रॉक सॉल्ट समुद्रातून काढले जात नाही. ते खनिज खाणींमधून काढले जाते. रॉक सॉल्ट हे एक नैसर्गिक खनिज आहे. ते सामान्यतः फिकट गुलाबी रंगाचे असते, म्हणूनच त्याला गुलाबी मीठ देखील म्हणतात. समुद्री मीठात सोडियमचे प्रमाण जास्त असते, तर रॉक सॉल्टमध्ये जवळजवळ कोणतेही सोडियम आणि मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम सारखी खनिजे नसतात.

आरोग्य तज्ञांनी असंख्य मुलाखती आणि पॉडकास्टमध्ये म्हटले आहे की मीठाचे जास्त सेवन, त्याचा प्रकार काहीही असो, धोकादायक असू शकते. मध्यम प्रमाणात मीठ घेणे ठीक आहे. पांढरे मीठ पूर्णपणे टाळणे देखील योग्य नाही, कारण ते सोडियमची कमतरता निर्माण करू शकते. विचार न करता रॉक सॉल्टचे जास्त सेवन करणे जास्त प्रमाणात सेवन करणाऱ्यांसाठी धोकादायक ठरू शकते.

