रामनवमीनिमित्त गंगास्नानासाठी गेलेल्या 5 महिला नदीत बुडाल्या, एकीचा मृत्यू; दोघी बेपत्ता

रामनवमीमित्त गंगा स्नान करण्यासाठी गेलेल्या एकाच कुटुंबातील पाच महिला नदीत बुडाल्याची घटना समोर आली आहे. यापैकी दोघींना वाचवण्यास नागरिकांना यश आले आहे. एकीचा मृत्यू झाला असून अन्य दोघी बेपत्ता आहेत. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली. बचाव पथकांकडून बेपत्ता महिलांचा शोध सुरू आहे.

बिहारच्या वैशाली जिल्ह्यातील देसरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गनियारी गंगा घाटावर ही घटना घडली. रामनवमीनिमित्त नयागाव बरियारपूर गावातील महिला आणि तरुणी स्नान करण्यासाठी आल्या होत्या. यावेळी पाण्याचा अंदाज न आल्याने खोल पाण्यात पाचही जणी बुडाल्या. घाटावर उपस्थित नागरिकांनी तत्परता दाखवत दोघींना वाचवले.

बेपत्ता महिलांचा शोध घेण्यासाठी स्थानिक डायव्हर्स, नावाडी आणि एसडीआरएफची पथके प्रयत्न करत आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोक आणि दुःखाचे वातावरण आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IPL 2026 – 157 किमी वेग आणि 10 कोटींचे बजेट; राजस्थान रॉयल्सने ‘या’ 15 वर्षीय वादळासाठी आखला होता खास प्लॅन

Us Israel Iran War – इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थान रशियाकडून तुंगुस्का संरक्षण प्रणाली खरेदी करणार

सामना प्रभाव! “घामाघूम” सभापती आता “थंडा थंडा कूल कूल”, तीन सभापतींच्या दालनात लागले नवेकोरे ‘एसी’

मुलाचं जावळ काढून गावी परतताना काळाचा घाला; उभ्या ट्रकला पिकअपची धडक, 5 महिलांसह 8 ठार

Ratnagiri News – संगमेश्वर तालुक्यात वणव्यांचे सत्र सुरूच, एका शेतकऱ्याचा मृत्यू

IPL 2026 – 14 वर्षे झाली पण मुरली विजयचा हा विक्रम अजूनही अबाधित; यंदा मोडणार?

उत्पादन शुल्कात कपात करत कोणावर मेहेरबानी केली? काँग्रेसचा सरकारला सवाल

Ladakh Avalanche – लडाखमधील झोजिला खिंडीत हिमस्खलन, दोघांचा मृत्यू; अनेकजण अडकल्याची भीती

Mumbai News – डिलिव्हरी एक्झिक्युटिव्हचे अपहरण आणि लूट, मुंबई पोलीस दलातील दोन हवालदारांना अटक