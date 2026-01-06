माझ्या विधानाने कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर दिलगिरी व्यक्त करतो; रवींद्र चव्हाण यांनी माफी मागितली

सामना ऑनलाईन
|

लातूर शहरातून विलासरावांच्या आठवणी पुसल्या जातील याबाबत आपल्या मनात कोणतीही शंका नाही, असे वादग्रस्त विधान भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले होते. त्यांच्या विधानानंतर लातुरात संतापाची लाट उसळली. त्यानंतर, आता रविंद्र चव्हाण यांनी सारवासारव करत देशमुख कुटुंबाची माफी मागितली आहे.

विलासराव देशमुख यांची राजकीय संस्पृती जपणारे नेते म्हणून महाराष्ट्रात ओळख आहे. विलासरावांच्या दिलखुलास वृत्तीमुळे त्यांचे सर्व पक्षात मित्र होते; परंतु विलासरावांची मैत्री गाजली ती दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याबरोबरची. दोन्ही नेत्यांनी आपल्यातले मैत्र कधी लपवले नाही. मात्र, चव्हाण यांच्या वक्तव्याने लातूरात संतापाची लाट उसळली. लातुरात महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजप कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यात रवींद्र चव्हाण यांनी भाजप कार्यकर्त्यांचा उत्साह पाहून, लातूरातून विलासराव देशमुखांच्या आठवणी पुसल्या जातील, असे वादग्रस्त वक्तव्य केले. त्यांचे हे वक्तव्य लातुरात व्हायरल झाले आणि एकच संतापाची लाट उसळली. रवींद्र चव्हाण यांनी माफी मागावी, अशी मागणी जोर धरत होती.

अखेर रवींद्र चव्हाण यांनी माफी मागितली आहे. माझ्या विधानाने कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर माफी मागतो. विलासराव हे मोठे नेते होते. ते राज्याचे मुख्यमंत्रीही होते. आपल्या वक्तव्याने कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो, अशा शब्दांत त्यांनी माफी मागितली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पंढरपुरातील विठ्ठल मूर्तीच्या चरणांवर होणार रासायनिक लेपन; विधी व न्याय विभागाने दिली परवानगी

पश्चिम गोलार्ध हा आमचा प्रदेश, इथे आमचाच दबदबा, कोणालाही वर्चस्व गाजवू देणार नाही; अमेरिकेचा रशिया, चीनला इशारा

उत्तर प्रदेशात 2.89 कोटी नावे वगळण्यात आली; निवडणूक आयोगाकडून मसुदा मतदारयादी प्रसिद्ध

अमर्त्य सेन यांना SIR चौकशीसाठी निवडणूक आयोगाची नोटीस

भाजप देशातील निसर्ग उद्ध्वस्त करत जनतेची दिशाभूल करत आहे; लोहारडोंगरी खाण मंजुरीवरून आदित्य ठाकरे यांचा हल्लाबोल

लिहिलेलं पुसता येतं, कोरलेलं नाही! रविंद्र चव्हाणांच्या विधानावर रितेश देशमुख काय म्हणाला, वाचा सविस्तर

छत्रपती शिवाजी महाराजांना जात लावू नका ते विश्वपुरुष होते, संजय राऊत यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना सुनावले

बिनविरोध निवडून आलेले लोकं सरकारच्या कामावर खुश आहेत का? भास्कर जाधव यांचा सवाल

मोदी, शहा आणि महाराष्ट्रात फडणवीस असेपर्यंत निवडणूक आयोगाला टाळं लावलं पाहिजे, संजय राऊत यांचा जोरदार टोला