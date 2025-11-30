इम्रान खान जिवंत, आदियाला तुरुंगात सुरक्षित; तेहरीक-ए- इंसाफच्या खासदाराने दिली मोठी अपडेट

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या बाबत गेल्या काही महिन्यात काहीच माहिती मिळाली नसल्याने त्यांचे कुटुंबीय आक्रमक झाले आहेत. आदियाला तुरुंगात इम्रान खान यांचा मृत्यू झाल्याची अफवा सोशल मीडियावर पसरली होती. पण ही अफवाच असल्याचे समोर आले आहे. पाकिस्तान तेहरीक-ए-इंसाफ (PTI)चे खासदार खुर्रम झीशान यांनी शनिवारी स्पष्ट केले की इम्रान खान जिवंत आहेत आणि सध्या अदियाला तुरुंगात ठेवण्यात आले आहेत.
झीशान यांनी सांगितले की, इम्रान खान यांना जाणीवपूर्वक एकांतवासात ठेवण्यात येत असून, त्यांच्यावर देश सोडण्याचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांनी आरोप केला की, इम्रान खान यांच्या प्रचंड लोकप्रियतेमुळेच सरकार घाबरले आहे आणि त्यामुळेच त्यांच्या कोणत्याही फोटो किंवा व्हिडिओला परवानगी दिली जात नाही. यापूर्वी अफगाणिस्तानातील काही सोशल मीडिया अकाऊंट्संनी इम्रान खान यांची रावळपिंडीतील तुरुंगात हत्या झाल्याचा दावा केला होता. त्याचदरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही गेल्या महिनाभरात इम्रान खान यांच्या बहिणींना भेटण्याची परवानगी नाकारली गेली आहे.
ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याचे झीशान यांनी सांगितले. तसेच जवळपास महिनाभर झाला, त्यांच्या कुटुंबीयांना, वकिलांना आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनाही भेटू दिलेले नाही. हे मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यांच्यावर काहीतरी मान्य करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे, असे झीशान यांनी सांगितले. अफवांना पूर्णविराम देत त्यांनी सांगितले की गेल्या काही दिवसांत आम्हाला खात्री दिली गेली आहे. इम्रान खान जिवंत आहेत, ठीक आहेत आणि अदियाला तुरुंगातच आहेत.” इम्रान खान यांना देशाबाहेर जाऊन शांत राहण्याची ऑफर देण्यात आल्याचेही झीशान म्हणाले
इम्रान खान यांना देश सोडायला सांगितले जात आहे. परदेशात राहिल्यास काही सवलती देण्याचे आश्वासनही दिले जात आहे. पण इम्रान खान असा कुठलाही करार कधीच मान्य करणार नाहीत,” असेही झीशान म्हणाले. तुरुंगात असूनही इम्रान खान यांचा प्रभाव वाढतच असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाकिस्तानातील तरुणांमध्ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफची मजबूत पकड आहे आणि इम्रान खान यांची विचारधारा पिढ्यान्पिढ्या पोहोचत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.