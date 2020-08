एवढे भव्य असेल राम मंदिर, निर्मितीसाठी होईल एवढा खर्च

आज अयोध्येत राम मंदिराच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम पार पाडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमीपुजन केले. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि राम मंदिर विश्वस्ताचे अध्यक्ष नृत्य गोपालदास हजर होते.

किती भव्य असेल मंदिर

भूमीपूजनाच्या एक दिवसापूर्वी ट्रस्टने मंदिराचा आराखडा जारी केला होता. आर्किटेक्ट निखिल सोमपुरा यांनी मंदिराचा आराखडा बनवला आहे. राम मंदिर हे नागरा शैलीत असेल. यापूर्वी 1985-86 दरम्यान विश्व हिंदू परिषदने एक आराखडा जारी केला होता. हा आराखडा निखिल सोमपुरा यांचे वडील चंद्रकंत सोमपुरा यांनी बनवला होता. सोमपुरा कुटुंबीयांनीच गुजरातच्या अक्षरधाम मंदिराचा आराखडा तयार केला होता.

श्री राम जन्मभूमि मन्दिर विश्व में भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण होगा।

जन्मभूमि मन्दिर के प्रस्तावित मॉडल के कुछ चित्र।

Shri Ram Janmbhoomi Mandir will be a unique example of Indian architecture.

Here are some photos of the proposed model.

जय श्री राम! Jai Shri Ram! pic.twitter.com/8kJ4qEYah2

— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) August 4, 2020