INDvsAUS पंतने पुकोवस्कीचे 2 सोपे झेल सोडले, सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी झोडपले

हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलिया संघात सिडनीमध्ये आजपासून तिसरा कसोटी सामना सुरू झाला. पहिल्या दिवशी पावसामुळे फक्त 55 षटकांचा खेळ होऊ शकला. ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून फलंदाजी घेतली आणि पहिल्या दिवशी 2 बाद 166 धावा केल्या. दिवसाखेर मार्नस लाबुशेन 67 आणि स्टीव्ह स्मिथ 31 धावांवर नाबाद होता.

प्रथम फलंदाजी घेतलेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या डावाची सुरुवात खराब झाली. दुखापतीनंतर कमबॅक करणारा डेव्हीड वॉर्नर 5 धावांवर बाद झाला. मोहम्मद सिराजने त्याला पुजाराकरवी झेलबाद केले. यानंतर आलेल्या लाबुशेन आणि पदार्पणाचा सामना खेळणाऱ्या विल पुकोवस्की यांनी 100 धावांची भागिदारी केली.

विल पुकोवस्की याने पदार्पणाच्या लढतीत अर्धशतकीय खेळी केली. या खेळीत टीम इंडियाचा यष्टीरक्षक ऋषभ पंत यानेही हातभार लावला. पंत याने दोन वेळा विल पुकोवस्की याचा सोपा झेल सोडला. पहिल्यांदा 22 व्या षटकात त्याने आर. अश्विनच्या गोलंदाजीवर झेल सोडला. त्यावेळी पुकोवस्की 26 धावांवर खेळत होता. त्यानंतर 25 व्या षटकात सिराजच्या गोलंदाजीवर देखील त्याने पुकोवस्कीला जीवदान दिले. त्यावेळी तो 42 धावांवर खेळत होता. त्यानंतर त्याने 62 धावांची अर्धशतकीय खेळी केली.

ऋषभ पंत याने दिलेल्या जीवदानामुळे टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियावर वरचढ होण्याची संधी गमावली. यामुळे पंतवर नेटकरी भडकले असून त्याला चांगलेच झोडपून काढत आहेत.

Rishabh Pant should be grateful that we’re not playing in India. People would have started chanting “Dhoni.. Dhoni” by now.#INDvsAUSTest

— Amber Soni (@amber_7777) January 7, 2021