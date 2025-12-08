IND Vs SA 3rd ODI – सामन्यासह मालिका जिंकूनही ICC ने टीम इंडियावर केली कारवाई , ठोठावला दंड; वाचा नेमकं काय झालं?

सामना ऑनलाईन
|

टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिकेत दमदार खेळाचे प्रदर्शन केले आणि कसोटी मालिकेतील पराभवाचा बदला पूर्ण कला. टीम इंडियाने तिसऱ्या वनडे सामन्यात जबरदस्त खेळ केला आणि 9 विकेटने सामना एकहाती जिंकला. रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल आणि विराट कोहली या तिघांनी मिळून दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांना चोपून काढलं. सामन्यासह मालिका टीम इंडिया जिंकली मात्र, एका चुकीमुळे ICC ने टीम इंडियावर कारवाई करत सामना शुल्काच्या 10 टक्के इतक दंड ठोठावला आहे.

रोहित, विराटला मोकळीक द्यायलाच हवी! संजय बांगर यांचे परखड मत

ICC आचार संहिता 2.22 नुसार टीम इंडियावर कारवाई करण्यात आली आहे. टीम इंडियावर निर्धारीत वेळेत दोन षटके कमी टाकल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. कर्णधार केएल राहुलने सुद्धा आपली चूक मान्य केली आहे. त्यामुळे टीम इंडियाच्या खेळाडूंना सामना शुल्काच्या 10 टक्के इतका दंड भरावा लागणार आहे. ICC च्या आचार संहितेनुसार, जर संघाने निर्धारित वेळेत षटके टाकली नाहीत तर संघातील प्रत्येक खेळाडूला प्रती षटके 5 टक्के दंड ठोठावला जातो. टीम इंडियाने दोन षटके कमी टाकल्यामुळे त्यांच्यावर 10 टक्के इतका दंड आकारण्यात आला आहे.

ब्रॅडमन यांचं रनतांडव आणि आजचा इंग्लंड

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

खेर्डीचे आकाश लकेश्री हिमालयीन एक्स्ट्रीम ट्रायथलॉनमध्ये चमकले, वर्ल्ड चॅम्पियनशिपसाठी पात्र

अबब! पाटणाच्या पुस्तक मेळाव्यात 15 कोटींचे पुस्तक, पुस्तकाच्या फक्त तीन प्रती प्रकाशित

तांब्याच्या भांड्यात किती तास पाणी ठेवून प्यावे? जाणून घ्या

बडीशेप खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे जाणून व्हाल थक्क

छत्तीसगडच्या विजापूरमध्ये नक्षलवाद्यांकडून रस्ते कंत्राटदाराची हत्या, परिसरात शोध मोहिम सुरू

प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी ताटामध्ये एक वाटी हा पदार्थ आहारात असायलाच हवा, वाचा

लंडनच्या हीथ्रो विमानतळावर अज्ञातांकडून प्रवाशांवर हल्ला, एका आरोपीला अटक; तिघे फरार

कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांवर अत्याचार सुरूच, अधिवेशनाला प्रत्युत्तर देणारा महामेळावा पोलीस बळाने दडपला

फुगा फुगवताना फुटला अन् श्वसननलिकेत अडकला, 13 वर्षाच्या मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू