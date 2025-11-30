IND Vs SA 1st ODI – मैदानात उतरताच रोहित-विराट रचणार इतिहास; नव्या विक्रमाची नोंद होणार

सामना ऑनलाईन
|

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा कसोटी मालिका पराभव पचवून टीम इंडियाचे धुरंधर आता वनडे मालिकेत पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला वनडे सामना रांचीच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर रंगणार आहे. केएल राहुलच्या नेतृत्वात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली मैदानात उतरणार आहे. या सामन्यात दोघांच्याही नावावर एका नव्या विक्रमाची नोंद होणार आहे.

रोहित आणि विराट कोहलीने आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर अनेक विक्रमांना वैयक्तिकरित्या गवसणी घातली आहे. आक्रमक फलंदीजासाठी ओळखले जाणारे रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीने अनेक सामन्यांमध्ये टीम इंडियाला एकतर्फी विजय मिळवून दिला आहे. ‘रो-को’ म्हणून प्रसिद्ध असणारी ही जोडी आता पुन्हा एकदा एक नवा विक्रम प्रस्थापित करण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणारा पहिला वनडे सामना दोघांसाठीही ऐतिहासिक आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा हा रोहित आणि विराटचा एकत्रित 392 वा सामना असणार आहे. याचसोबत रोहित आणि विराट ही जोडी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकत्र 392 सामने खेळणारी हिंदुस्थानची पहिली जोडी बनणार आहे.

क्रिकेटनामा – द्रोह मिटवा, एकोपा साधा!

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सामने एकत्र खेळण्याचा विक्रम सध्या सचिन तेंडुलकर आणि राहुल द्रवीड या जोडीच्या नावावर आहे. त्यांनी आपल्या वनडे कारकिर्दीमध्ये एकत्र 391 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. परंतू आता रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हा विक्रम आज (30 नोव्हेंबर 2025) मोडित काढतील.

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी टीम इंडियाचा संघ

केएल राहुल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जयसवाल, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदिप सिंह, ध्रुव जुरेल

हिंदुस्थानकडे कसोटी क्रिकेटसाठी तज्ञ ऑफ-स्पिनर नाही; आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर हरभजनचे मोठे विधान

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Photo – वर्ल्डकपची फायनल खेळलेल्या महिला खेळाडूनं गर्लफ्रेंडला केलं प्रपोज, साखरपुड्यातील रोमॅण्टिक फोटो व्हायरल

Delhi Blast Update- दहशतवादी डॉ. उमरचे आणखी एक कनेक्शन उघड, मौलाना कासमीला NIA ने केली अटक

महेश मांजरेकरांचे 29 वर्षांनी रंगभूमीवर पुनरागमन, भरत जाधव सोबत रंगणार अभिनयाची जुगलबंदी

21 लाख फेक मोबाईल नंबरवर कायमची बंदी

दिल्लीतील प्रदूषण चिंताजनक; समस्येवर मात करण्यासाठी किरण बेदी यांचा ‘रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लॅन’

हिंदुस्थानकडे कसोटी क्रिकेटसाठी तज्ञ ऑफ-स्पिनर नाही; आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर हरभजनचे मोठे विधान

रॅपिडो ड्रायव्हरच्या खात्यात 331 कोटी रुपये

hdfc-bank

देश विदेश – एचडीएफसी बँकेला 91 लाखांचा दंड

अमेरिकेत आता इन्कमवर नो टॅक्स! राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितला प्लॅन