IND Vs SA 1st ODI – मैदानात उतरताच रोहित-विराट रचणार इतिहास; नव्या विक्रमाची नोंद होणार

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा कसोटी मालिका पराभव पचवून टीम इंडियाचे धुरंधर आता वनडे मालिकेत पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला वनडे सामना रांचीच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर रंगणार आहे. केएल राहुलच्या नेतृत्वात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली मैदानात उतरणार आहे. या सामन्यात दोघांच्याही नावावर एका नव्या विक्रमाची नोंद होणार आहे.
रोहित आणि विराट कोहलीने आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर अनेक विक्रमांना वैयक्तिकरित्या गवसणी घातली आहे. आक्रमक फलंदीजासाठी ओळखले जाणारे रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीने अनेक सामन्यांमध्ये टीम इंडियाला एकतर्फी विजय मिळवून दिला आहे. ‘रो-को’ म्हणून प्रसिद्ध असणारी ही जोडी आता पुन्हा एकदा एक नवा विक्रम प्रस्थापित करण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणारा पहिला वनडे सामना दोघांसाठीही ऐतिहासिक आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा हा रोहित आणि विराटचा एकत्रित 392 वा सामना असणार आहे. याचसोबत रोहित आणि विराट ही जोडी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकत्र 392 सामने खेळणारी हिंदुस्थानची पहिली जोडी बनणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सामने एकत्र खेळण्याचा विक्रम सध्या सचिन तेंडुलकर आणि राहुल द्रवीड या जोडीच्या नावावर आहे. त्यांनी आपल्या वनडे कारकिर्दीमध्ये एकत्र 391 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. परंतू आता रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हा विक्रम आज (30 नोव्हेंबर 2025) मोडित काढतील.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी टीम इंडियाचा संघ
केएल राहुल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जयसवाल, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदिप सिंह, ध्रुव जुरेल
