INDvSL नववर्षाचा श्रीगणेशा मालिका विजयाने, टीम इंडियाचा श्रीलंकेला व्हाईटवॉश

पुण्यामध्ये झालेल्या लढतीत अखेरच्या टी-20 लढतीमध्ये टीम इंडियाने 78 धावांनी विजय मिळवत मालिकेत 2-0 असे निर्भेळ यश मिळवले आणि नववर्षाची सुरुवात मालिका विजयाने केली. टीम इंडियाने दिलेल्या 202 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना श्रीलंकेचा संघ अवघ्या 123 धावांमध्ये गारद झाला. श्रीलंकेकडून धनंजय डीसिल्वाने सर्वाधिक 57 धावांची खेळी केली.

हिंदुस्थानने दिलेल्या 202 धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंकेची सुरुवात खराब झाली. श्रीलंकने 4 पलंदाज 50 धावांच्या आत गमावले. यांनतर मॅथ्यूज आणि डीसिल्वाने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. दोघांमध्ये 50 धावांची भागिदारी झाली. मात्र मॅथ्यूज 31 धावांवर बाद झाल्यानंतर हिंदुस्थानच्या धारधार गोलंदाजीपुढे श्रीलंकेचा एकही फलंदाज तग धरू शकला नाही. टीम इंडियाकडून नवदीप सैनीने सर्वाधिक 3, शार्दुल ठाकूर आणि वाशिंग्टन सुंदरने प्रत्येकी 2 आणि बुमराहने 1 बळी मिळवला.

