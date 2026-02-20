बांगलादेशमधील सत्ताबदलानंतर तारिक रहमान सरकारचा मोठा निर्णय; हिंदुस्थानसोबतच्या व्हिसा सेवा बहाल

बांगलादेशमध्ये सत्ताबदल झाला असून तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन झाले आहे. आता त्यांच्या सरकारने हिंदुस्थानसोबत संबंध सुधारण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. बांगलादेशने हिंदुस्थानसोबतच्या व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू केल्या आहेत. या निर्णयामुळे हिंदुस्थान आणि बांगलादेशमधील संबंधांमध्ये सुधारणा होत असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहे.
दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायोगाने भारतीय नागरिकांसाठी सर्व व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू केल्या आहेत. त्या सुमारे दोन महिन्यांपासून निलंबित होत्या. तारिक रहमान बांगलादेशचे पंतप्रधान झाल्यानंतर लगेचच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. विद्यार्थी नेता उस्मान हादी यांच्या हत्येनंतर आणि त्यानंतरच्या निदर्शनांमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले होते. हिंदुस्थाननेही असे संकेत दिले आहेत की ते लवकरच बांगलादेशींसाठी व्हिसा सेवा पूर्णपणे पुनर्स्थापित करतील.
अगदी एक दिवस आधी, भारतीय वाणिज्य दूतावासातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले होते की नवी दिल्ली लवकरच बांगलादेशमधील सर्व व्हिसा सेवा देखील पुनर्स्थापित करेल. दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेल्याने डिसेंबरमध्ये कॉन्सुलर आणि व्हिसा सेवा निलंबित करण्यात आल्या होत्या. विद्यार्थी नेते शरीफ उस्मान हादी यांच्या हत्येनंतर हा तणाव वाढला. हादीच्या मृत्यूनंतर, बांगलादेशमध्ये व्यापक निदर्शने झाली, ज्यामध्ये हिंदुस्थानविरोधी घटकांनी सहभाग घेतला. अनेक हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्या, ज्यामुळे राजनैतिक तणाव आणखी वाढला.
हिंदुस्थानचे वरिष्ठ कॉन्सुलर अधिकारी अनिरुद्ध दास यांनी बांगलादेशी माध्यमांना सांगितले की बांगलादेशी नागरिकांसाठी सर्व व्हिसा सेवा पूर्णपणे पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांनी सांगितले की सध्या वैद्यकीय आणि दुहेरी प्रवेश व्हिसा जारी केले जात आहेत, तर प्रवास व्हिसासह इतर श्रेणी लवकरच पुन्हा सुरू होतील. त्यांनी असेही सांगितले की सर्व प्रकारचे भारतीय व्हिसा लवकरच सामान्यपणे जारी केले जातील. तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची सुरुवातीची चिन्हे म्हणून या निर्णयांकडे पाहिले जात आहे.