IND VS WI वेस्टइंडिजला व्हाईटवॉश, दुसरी कसोटी जिंकत टीम इंडियाने 2-0 ने जिंकली मालिका

सामना ऑनलाईन
|

दिल्लीतील दुसऱ्या कसोटीत टीम इंडियाने वेस्ट इंडिजवर 7 गडी राखून विजय मिळवत कसोटी मालिका 2-0 ने जिंकली आहे. के एल राहुल याच्या अर्धशतकाच्या जोरावर टीम इंडियाने वेस्ट इंडिजने दिलेले 120 धावांचे लक्ष्य पार केले. शुभमन गिलच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने जिंकलेली ही पहिली कसोटी मालिका तर वेस्ट इंडीजविरुद्ध लागोपाठ जिंकलेली दहावी कसोटी मालिका आहे.

हिंदुस्थानने 5 बाद 518 धावांवर डाव घोषित केल्यानंतर विंडीजला 248 धावांवर रोखून पहिल्या डावात 270 धावांची मोठी आघाडी घेतली होती. विंडीजवर फॉलोऑन लादून अखंड 200 षटके गोलंदाजी करूनही हिंदुस्थानला डावाने विजय मिळविता आला नाही. फॉलोऑनच्या नामुष्कीनंतर वेस्ट इंडीजच्या जॉन कॅम्पबेलने आपल्या कारकिर्दीतील पहिले शतक झळकवले, तर शाय होपने तब्बल आठ वर्षांनंतर शतकाची नोंद केली. शेवटच्या जोडीने तब्बल 79 धावांची भागीदारी करत 2025 मधील त्यांची दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी भागीदारी केली. वेस्ट इंडीजने तिसऱ्या दिवसाच्या 2 बाद 173 धावसंख्येवरून सोमवारी सकाळी पुढे खेळायला सुरुवात केली. दुसऱ्या डावात वेस्टइंडीजने काहीशी झुंज दिली आणि 390 धावा केल्या. त्यामुळे टीम इंडियासमोर विजयासाठी 120 धावांचे सोपे लक्ष्य ठेवले होते. हे लक्ष्य टीम इंडियाने 7 गडी राखून गाठले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

…याचाच अर्थ त्यांना मतचोरी, फ्रॉड करायचेच आहे; संजय राऊत यांचा घणाघात

…. ते पाहून माझी मान शरमेने खाली गेली, जावेद अख्तर यांनी मोदी सरकारला फटकारले

ये डर अच्छा है! ऑपरेशन सिंदूरवेळी पाकड्यांची टरकली होती; शाहबाज शरीफ यांची कबूली

नेपाळनंतर या देशात Gen-Z रस्त्यावर, उग्र निदर्शने; सत्तापालटाच्या भीतीने राष्ट्रपती देश सोडून पळाले

हिंदुस्थान हा महान देश; शाहबाज शरीफ यांच्यासमोरच ट्रम्प यांची स्तुतीसुमने

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 14 ऑक्टोबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

ठाण्यातील भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि पाणीचोरीविरुद्ध जनता रस्त्यावर; शिवसेना, मनसेसह महाविकास आघाडीचा महापालिकेवर धडक मोर्चा

आज सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना भेटणार! लोकशाही बळकट व्हावी आणि निवडणूक यंत्रणेवरील विश्वास दृढ करण्यासाठी चर्चा

बारावीची परीक्षा 10 फेब्रुवारी तर, दहावीची 20 फेब्रुवारीपासून