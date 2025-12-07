‘विजया’पट्टणम! हिंदुस्थानने आफ्रिकेचा धुव्वा उडवीत मालिका जिंकली,  यशस्वी जैस्वालचा एकदिवसीय शतकाचा श्रीगणेशा

सामना ऑनलाईन
|

कसोटी मालिकेत झालेल्या दारुण पराभवाचे उट्टे काढत यजमान ‘टीम इंडिया’ने दक्षिण आफ्रिकेला एकदिवसीय क्रिकेट मालिकेत 2-1 फरकाने धूळ चारली. तिसऱ्या व निर्णायक सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा नऊ विकेट्स आणि 61 चेंडू राखून धुव्वा उडविला. यशस्वी जैस्वालचा एकदिवसीय शतकाचा श्रीगणेशा, रोहित शर्मा व विराट  कोहली यांची दमदार अर्धशतके आणि त्याआधी प्रसिध कृष्णा व कुलदीप यादव यांनी टिपलेले चार-चार बळी हे हिंदुस्थानच्या विजयाची प्रमुख वैशिष्टय़े ठरली. शतकवीर यशस्वी जैस्वाल हा ‘सामनावीर’ ठरला, तर ‘मालिकावीर’चा बहुमान अर्थातच विराट कोहलीला मिळाला.

दक्षिण आफ्रिकेकडून मिळालेले 271 धावांचे लक्ष्य हिंदुस्थानने 39.1 षटकांत केवळ एका फलंदाजाच्या मोबदल्यात पूर्ण केले. यशस्वी जैस्वाल (नाबाद 116) व रोहित शर्मा (75) यांनी 25.5 षटकांत 155 धावांची खणखणीत सलामी दिली. रोहितने 73 चेंडूंत सात चौकारांसह तीन षटकार ठोकले.

यशस्वी जैस्वालने आपल्या वन डे कारकीर्दीतील पहिले शतक झळकाविले. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील त्याचे हे नववे शतक ठरले. याचबरोबर क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये शतक झळकाविणारा जैस्वाल सहावा हिंदुस्थानी ठरला.

कृष्णा, कुलदीपचा अचूक मारा

बावुमा बाद झाल्यानंतर प्रसिध कृष्णा आणि कुलदीप यादव यांनी अचूक गोलंदाजी करीत दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजीची दाणादाण उडविली. दक्षिण आफ्रिकेचा सलामीवीर क्विंटॉन डिकॉक व कर्णधार टेम्बा बावुमा (48) यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 113 धावांची भागीदारी करीत दक्षिण आफ्रिकेच्या डावाला आकार दिला. डिकॉकने 89 चेंडूंमध्ये आठ चौकार आणि सहा षटकारांच्या मदतीने 106 धावा केल्या. बावुमाने अर्धशतक झळकाविले. त्याने 67 चेंडूंमध्ये 48 धावा केल्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त शिवसेनेतर्फे विविध उपक्रम

खेळ महोत्सवांतर्गत आज कॅरम, बुद्धिबळ, जिम्नॅस्टिक्स स्पर्धा; शिवसेना दक्षिण मध्य मुंबईतर्फे आयोजन

शिवसेनेत इनकमिंग जोरात; महाडमध्ये शिंदे गटाला धक्का,भाईंदरमध्ये भाजपला धक्का

माणगावात महायुती सरकारची तिरडी उचलली; महामार्गाचे काम रखडले, बायपासची दुर्दशा

देशाचा पाया उद्ध्वस्त करण्याचा भाजपचा प्रयत्न; नेहरूंच्या कार्याची चिकित्सा मान्य, पण बदनामी अमान्य – सोनिया गांधी

चमकदार विजय!

bjp logo flag

भाजप आमदार बालदींच्या समर्थकांचा धुडगूस; वृद्धेला फरफटत नेत केली मारहाण

ट्रेंड – बायीलोने बल्लिपलिके

हे करून पहा- हिवाळ्यात कोरडी त्वचा पडल्यास