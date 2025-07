Operation Sindoor – फक्त 23 मिनिटात 9 दहशतवादी तळ भुईसपाट, हिंदुस्थानचा ग्लासही फुटला नाही! – अजित डोवाल

जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत पाकिस्तान, पीओकेमधील दहशतवादी तळ नष्ट केले. त्यानंतर पाकिस्ताननेही पलटवार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हिंदुस्थानने पाकिस्तानचे सर्व हल्ले परतावून लावत पाकिस्तानचे एअरबेस उद्ध्वस्त केले. या कारवाई दरम्यान हिंदुस्थानची काही लढाऊ विमानं कोसळल्याचा दावा करण्यात येत होता. इंडोनेशियातील नौदल अधिकाऱ्यानेही यास दुजोरा दिला होता. तसेच सीडीएस अनिल चौहान यांनीही एक सूचक विधान केले होते. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी हे सर्व दावे फेटाळून लावत ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान हिंदुस्थानचे काहीच नुकसान झाले नाही असे म्हटले आहे

आयआयटी मद्रास येथे उपस्थितांना संबोधित करताना अजित डोवाल यांनी ऑपरेशन सिंदूरबाबत विदेशी माध्यमांकडून खोट्या बातम्या पसरवल्या जात असल्याचे म्हटले. मला एक फोटो दाखवा, ज्यात हिंदुस्थानचे नुकसान झाल्याचे दिसतेय. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान हिंदुस्थानचे काहीही नुकसान झाले नाही. ग्लासही फुटला नाही, असे डोवाल म्हणाले.

“Operation Sindoor… we are really proud of it… not for necessarily what people perceived… how much of… pic.twitter.com/Y1TuOIEJPt

