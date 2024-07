सुनिताने अंतराळात घेतली पत्रकार परिषद; हितचिंतकांनी सोडला सुटकेचा नि:श्वास

हिंदुस्थानी वंशाच्या अंतराळवीर सुनिता विल्यम्स यांनी त्यांचे सहकारी बच विल्मोर यांच्यासह अंतराळात झेप घेतली. मात्र त्यांच्या यानात बिघाड झाल्यामुळे सुनिता आणि बच विल्मोर यांना पृथ्वीवर परतण्यास अडचणी येत आहेत. तरी लवकरच यानातील तांत्रिक अडचणी सोडवून दोघे अंतराळवीर पृथ्वीवर परत येतील, असे नासाच्या टीमने सांगितले आहे. दरम्यान, सुनिता आणि बच विल्मोर यांनी आता पत्रकार परिषद घेऊन सर्वांची चिंता दूर केली आहे.

बरेच दिवस अंतराळात अडकल्यानंतर सुनिता आणि बच विल्मोरने पहिल्यांदा एक पत्रकार परिषद घेतली आहे. आम्हाला संपूर्ण खात्री आहे आमचे बोईंग स्टारलाइनर यान आम्हाला सुखरूप घरी आणेल. आमचे हे मिशन अपयशी होणार नाही, याची आम्हाला खात्री आहे. म्हणूनच आम्ही थांबलो आहोत. नासा आणि बोईंग यांच्या पृथ्वीवरील थ्रस्टर चाचण्यांचा सुरू असलेला तपास परतण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

WATCH: Sunita Williams and Barry Wilmore said they were confident the Boeing Starliner capsule would bring them home, in the first news conference since docking to the International Space Station more than a month ago https://t.co/ECeNXNTRcF pic.twitter.com/1JoCrOk9xA

— Reuters Asia (@ReutersAsia) July 11, 2024