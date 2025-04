आपण कधी सुधारणार? रेल्वेच्या एसी कोचमध्ये पाय पसरून झोपलेल्या माहिलेला प्रवाशाने सुनावले

हिंदुस्थानी रेल्वेने प्रवास करताना अनेकदा लोकांना आपण सरकारी गाडीने प्रवास करत असल्याचे भान राहत नाही. अशावेळी ते मनाला वाटेल त्या गोष्टी करत असतात. मात्र आपल्यामुळे गाडीतील इतरांना त्रास होतोय याची जाणीव देखील त्य़ांना नसते. असाच एक अनुभव एका प्रवाशाने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. आणि लोकांच्या आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे.

रवि असे या X वापरकर्त्याचे नाव आहे. रविने आपल्या रेल्वे प्रवासातील एक अनुभव आणि वास्तव शेअर केले आहे. त्याने एक फोटो शेअर केलाय. यामध्ये एक महिला रेल्वेच्या एसी कोटमधील तीन सीट्सवर अक्षरश: पाय पसरून झोपताना दिसत आहे. यासोबतच त्या महिलेचे सामानही विखूरलेल्या अवस्थेत दिसत आहे. रविने हे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत, लोकांच्या नागरी जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे.

The lack of basic civic sense in India is neither a regional issue nor a class issue

It is simply an Indian issue pic.twitter.com/X9nVBc3Bd8

— रवि 🌼 ravi (@Ravi3pathi) March 31, 2025