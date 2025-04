व्यापार युद्धाच्या धसक्यानं शेअर बाजार धडाम; सेन्सेक्स 800, तर निफ्टी 180 अंकांनी कोसळला, मिनिटभरात लाखो कोटींचा चुराडा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी जगभरातील देशांवर रेसिप्रोकल टॅरिफ अर्थात परस्पर शुल्क लावण्याची घोषणा केली. ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानवरही 26 टक्के आयात शुल्क लावले आहे. याचे थेट पडसाद शेअर बाजारावर उमटले आहे. गुरुवारी बाजार उघडताच मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक म्हणजे सेन्सेक्स 800 अंक, तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक म्हणजे निफ्टी 180 अंक कोसळला. यामुळे अवघ्या मिनिटभरामध्ये गुंतवणूकदारांच्या 1.93 लाख कोटी रुपयांचा चुराडा झाला.

बाजार उघडताच विक्रीचा दबाव दिसून आला. सेन्सेक्स 1.05 टक्क्यांनी कोसळून 75,811.12 वर पोहोचला, तर निफ्टी-50 इंडेक्समध्ये 0.75 टक्के अर्थात 182 अंकांनी कोसळून 23, 150.30 वर वर पोहोचला. ऑटो सेक्टरमध्ये 1.25, आयटी सेक्टरमध्ये 1.67 टक्के आणि मेटल्स सेक्टरमध्ये 0.81 टक्के घसरण पहायला मिळाली. तर दुसरीकडे फार्मा सेक्टरमध्ये मात्र 2.95 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.

सेन्सेक्समधील 30 पैकी 24 शेअर लाल

सेन्सेक्सवर लिस्टेड 30 पैकी फक्त 6 शेअर ग्रीन असून इतर सर्व शेअरमध्ये घसरण दिसून आली. सनफार्माचा शेअर सर्वाधिक 5.24 टक्के वाढला असून सर्वाधिक घसरण एचसीएल टेकच्या शेअरमध्ये झाली आहे. हा शेअर 2.21 टक्क्यांनी खाली आला आहे. यासह झोमॅटो, टाटा स्टील, आयटीसी, एसबीआयएन, एचडीएफसी बँक, रिलायन्स, टाटा मोटर्स, टीसीएसच्या शेअरमध्येही घसरण नोंदवलण्यात आली.

