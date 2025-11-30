कॅलिफोर्नियात अंदाधुंद गोळीबार, 12 जखमी 2 जणांचा मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

शनिवारी रात्री (२९ नोव्हेंबर) कॅलिफोर्नियात अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला. लुसिल अव्हेन्यूमध्ये झालेल्या गोळीबारात दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. या सामूहिक गोळीबारात 12 हून अधिक नागरीक गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. जखमींना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले आहे.

सॅन जुआक्विन काउंटी शेरीफ कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे आणि अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. पोलिसांनी परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे आणि लोकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. अधिकारी घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करत आहेत आणि साक्षीदारांकडून घटनेची माहीती घेत आहेत. गोळीबाराचे कारण आणि हेतू अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बारामती, महाबळेश्वर आणि फलटणची निवडणूक पुढे ढकलली; निवडणूक आयोगाकडून परिपत्रक जारी

hdfc-bank

देश विदेश – एचडीएफसी बँकेला 91 लाखांचा दंड

Cyclone Ditwah – चक्रीवादळ हिंदुस्थानजवळ पोहचले; तीन राज्यांना हाय अलर्टचा इशारा

अमेरिकेत आता इन्कमवर नो टॅक्स! राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितला प्लॅन

भाजप पूर्णपणे बाटलेला पक्ष, फोडाफोडीत त्यांचं आयुष्य चाललंय; माणिकराव कोकाटे यांचे विधान

नवीन कायद्यामुळे कामगारांच्या हक्कांवर केंद्राच्या हुकूमशाहीचा वरवंटा; कामगारांचा संपाचा अधिकार संपुष्टात, कायमस्वरूपी नोकरी मिळणार नाही! – अरविंद सावंत

साप्ताहिक राशिभविष्य – रविवार 30 नोव्हेंबर 2025 ते शनिवार 06 डिसेंबर 2025

जिकडे जिकडे बॉम्बे आहे, तिकडे तिकडे मुंबई करणार! उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावले

जो भी है देवाभाऊही है! नंबर दोनला काहीच किंमत नसते; रवींद्र चव्हाण यांनी ‘जागा’ दाखवून दिली