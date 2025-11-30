कॅलिफोर्नियात अंदाधुंद गोळीबार, 12 जखमी 2 जणांचा मृत्यू

शनिवारी रात्री (२९ नोव्हेंबर) कॅलिफोर्नियात अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला. लुसिल अव्हेन्यूमध्ये झालेल्या गोळीबारात दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. या सामूहिक गोळीबारात 12 हून अधिक नागरीक गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. जखमींना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले आहे.
सॅन जुआक्विन काउंटी शेरीफ कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे आणि अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. पोलिसांनी परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे आणि लोकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. अधिकारी घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करत आहेत आणि साक्षीदारांकडून घटनेची माहीती घेत आहेत. गोळीबाराचे कारण आणि हेतू अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.